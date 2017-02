Actualizada 17/02/2017 a las 21:26

Albert Rivera Díaz lleva casi 11 años en política, desde que en 2006 entró en el Parlamento de Cataluña. Diputado barcelonés, de 37 años, preside Ciudadanos desde su fundación.



Es su primera visita política a esta comunidad, ¿no tenía muchas expectativas en Navarra?

No ha sido ese el motivo, sino las siete campañas electorales en las que me he tenido que implicar en año y medio. Es verdad que tenía esa espinita clavada. A nivel personal ya había estado en Nav