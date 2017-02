Actualizada 17/02/2017 a las 14:17

Izaskun García Barberena, graduada en el Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas y en Economía de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha obtenido el Premio Universitario Jaime Brunet a los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo, que otorga la Fundación del mismo nombre. El galardón, que está dotado con 2.000 euros y un certificado, premia aquellos trabajos de fin de grado o máster que versen sobre la defensa y protección de los derechos de las personas y sobre mejoras y propuestas en materias relativas a la cooperación al desarrollo.

Izaskun García Barberena (Pamplona, 1993) es autora del trabajo “Socio-economic aspects of the refugee crisis in the European Union and Europe’s role in its management” (“Aspectos socio-económicos de la crisis de refugiados en la Unión Europea y el papel de Europa en su gestión”). En él, García Barberena explica “cómo esta crisis demuestra que las políticas de asilo e inmigración, así como las normas de control fronterizo, no son sostenibles y que importantes logros, como el Espacio Schengen, están siendo amenazados”.

A su vez, en el trabajo se repasan, en palabras de García Barberena, “todos los Derechos Humanos que están siendo vulnerados, así como los objetivos comunes básicos sobre los que se construye la Unión Europea que están siendo incumplidos”. “Tras la crítica a la gestión de la crisis, muestro con datos económicos reales, los efectos positivos -a largo plazo- que la aceptación de refugiados puede tener sobre la economía y la sociedad de la Unión Europea, y ofrezco posibles soluciones duraderas a la actual crisis”, añade. El trabajo ha sido dirigido por Mar Rubio Varas, profesora del Departamento de Economía de la Universidad.

JURADO DEL PREMIO UNIVERSITARIO JAIME BRUNET

El jurado del Premio Universitario Jaime Brunet ha estado compuesto por tres docentes de la UPNA: los catedráticos Antonio Gorri Goñi (Departamento de Trabajo Social) y José María Rifá Soler (Departamento de Derecho Público) y el profesor titular de Universidad Francisco Javier Blázquez Ruiz (Departamento de Derecho Público).

El Premio Universitario Jaime Brunet lo otorga, desde 2014, la Fundación Jaime Brunet, que, desde 1998, concede también el Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos Humanos, que ha distinguido la trayectoria excepcional de personas e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el propio Jaime Brunet mostró interés en destacar posibles trabajos de investigación encuadrados en esa misma línea, por lo que se decidió establecer un premio para distinguir, cada año, el trabajo de un estudiante universitario.

La Fundación Jaime Brunet es una fundación cultural privada, de interés social y carácter permanente, cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad humana, a las libertades fundamentales y a los derechos humanos, así como la erradicación de situaciones y tratos inhumanos o degradantes. La Fundación promociona actividades dirigidas a tal objeto y estudios relacionados con el respeto a tales valores.

La fundación toma el nombre de Jaime Brunet Romero (Bayona, Francia, 1926-San Sebastián, 1992), que se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid. Al no tener descendencia directa, y movido por sus sentimientos que le rebelaban contra las actuaciones injustas, decidió legar su fortuna para crear a su fallecimiento la fundación que, con su nombre, se dedicara a divulgar los derechos humanos y a premiar a quienes, por su trabajo en defensa de ellos, se hicieran merecedores de este reconocimiento. De este modo, se creó la Fundación Jaime Brunet Romero, con residencia en la Universidad Pública de Navarra, según su voluntad testamentaria.