Actualizada 17/02/2017 a las 16:08

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha negado que el departamento de Educación, con todas sus "dificultades y errores", se encuentre en un "nefasto camino" tal y como afirma UPN.



"El departamento de Educación, con todas las dificultades, con todos los errores, que los ha habido, por descontado, y con todos los entorpecimientos, no está, ni mucho menos, en un nefasto camino", ha afirmado Barkos en el Parlamento, tras criticar una "visión deliberadamente retorcida de la realidad".



Barkos ha negado así "la mayor" ante las acusaciones del regionalista Javier Esparza, quien le ha pedido que explicara si tiene "intención de intervenir en el departamento de Educación para corregir el nefasto camino en el que ha derivado".



"No puede preguntarme por la deriva de un departamento que antes de empezar a caminar ya habían decidido aniquilar", ha advertido Barkos, que ha pedido a UPN que "critique a este Gobierno cuanto quiera, pero no lo haga enfangando el sistema navarro de educación".



Por el contrario, ha garantizado que el departamento "tiene a gala decir" que, tras año y medio, cuenta con un "buen balance", del que ha destacado la mejora de la "equidad" en las tarifas de las Escuelas Infantiles.



También ha remarcado la inversión en infraestructuras escolares y el proyecto de financiación plurianual de la Universidad Pública de Navarra, la implantación del PAI en 6 nuevos centros y el tránsito a Secundaria de este modelo.



Barkos ha añadido que además se ha facilitado "el derecho" de los navarros a elegir la educación "en nuestras lenguas propias, castellano y euskera, sin imposiciones", y al respecto ha instado a quien conozca "un solo caso de imposición a un padre o a una madre" de elegir el modelo D a ponerlo "encima de la mesa y si no, dejen de mentir".



La presidenta también ha solicitado a UPN que deje de "maltratar" y "manosear" a la Universidad de Navarra, que "dejen de utilizar a la Universidad de Navarra, a la Clínica Universidad de Navarra y al Opus Dei para enfangarlos en su guerra de guerrillas" y "hagan oposición con sus propias armas".



En cuanto al reciente relevo del Secretario Técnico de Educación, ha considerado que es un "nuevo lío" que UPN se ha "empeñado en fabricar", y ha lamentado la "dimensión que se le ha querido dar".



Esparza, por su parte, ha indicado que Barkos es "perfectamente consciente" de que su gestión educativa "es un total y absoluto desastre", y ha denunciado que "se ha convertido en una montaña rusa repleta de inseguridad jurídica y de sustos".



"Es difícil hacerlo peor", ha asegurado, tras precisar que "lo único que les preocupa" es "euskaldunizar esta tierra de la manera que sea, saltándose la ley si es necesario", al tiempo que ha criticado a la presidenta que viva "en una burbuja, fuera de la realidad, envuelta en su ikurriña".



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha apostillado que Esparza "ve lo que quiere, solo los fantasmas que tiene en su cabeza", mientras que la parlamentaria de EH Bildu Miren Aranoa ha reconocido que "no todo se ha hecho bien" pero no es el "apocalipsis", también hay cosas que se han hecho "muy bien".



En nombre de Podemos, Tere Sáez ha lamentado que "no se sepa valorar la riqueza y la diversidad", frente a la socialista María Chivite que ha advertido de que se está tratando de "meter con calzador el modelo D y el euskera" y "tanta negligencia y decisión errónea" inhabilitan al consejero.



La popular Ana Beltrán ha señalado que el departamento es un "caos de principio a fin" y ha pedido el "cese inmediato" de José Luis Mendoza, mientras que el portavoz de IE, José Miguel Nuin ha destacado "muchas actuaciones que dejan claro que se está trabajando".