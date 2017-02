UPN y PPN no acudirán al homenaje a las víctimas de la extrema derecha

Actualizada 16/02/2017 a las 11:26

UPN y PPN no acudirán el sábado al acto convocado por el Gobierno foral en reconocimiento a las víctimas de la violencia de extrema derecha y funcionarios públicos al no conocer los nombres de las personas a las que se recordará.



El presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha manifestado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "se está mezclando aquí todo tipo de víctimas" y ha indicado que "se tenía que decir a quién se quería homenajear y no se está haciendo". "Nos parece además que se mezcla todo, se habla de funcionarios del Estado de forma generalizada", ha comentado.



"Se ha pedido al Gobierno que se detalle a los homenajeados y no se ha hecho porque no se ha querido hacer", ha expuesto Esparza, quien ha incidido en que "la sociedad navarra no sabe a quién se va a homenajear". "Es el juego este, con la flexibilidad suficiente, para que todo el mundo se sienta dentro y no sepamos a quién se hace el homenaje y nosotros a eso no vamos a jugar", ha indicado.



A su juicio, "en este contexto el Gobierno no está ayudando a que la convivencia en esta tierra sea más amable para todos y más respetuosa".



Esparza ha dicho, asimismo, que "este es un Gobierno que ha sido rectificado por las víctimas del terrorismo, es un Gobierno que salió mintiendo". "Aquí no se puede estar en el todo vale y en el mezclarlo todo para justificar que la señora Barkos es presidenta gracias al apoyo de EH Bildu", ha añadido.



Por su parte, la portavoz del PPN en la Cámara foral, Ana Beltrán, ha señalado que no van a asistir al acto del sábado, que "ya sabemos en qué va a consistir; un homenaje genérico, con pretensión de una nueva ruptura y un nuevo dolor hacia las víctimas del terrorismo de ETA, un homenaje con víctimas sin identificar y un homenaje que no merecen las víctimas de ETA porque les humilla claramente".



Beltrán ha manifestado que espera que "salga adelante" la denuncia de Dignidad y Justicia y del Sindicato Profesional de Policía pidiendo la prohibición del acto. "Nuestra voluntad es que esa humillación a las víctimas de ETA no se lleve a cabo", ha indicado, para exponer que a las víctimas de ETA "no se les ha hecho ningún homenaje porque no ha querido el Gobierno, no porque no hayan querido las víctimas".



En este sentido, la portavoz del PPN ha indicado que el hecho de que "se haga un homenaje antes a las víctimas de funcionarios públicos y encima poniendo en tela de juicio las actuaciones policiales nos parece un insulto a las víctimas de ETA". "Lo que tiene que hacer este Gobierno, antes que homenajes, es exigir a EH Bildu que condene los atentados de ETA", ha manifestado.



Beltrán ha insistido en que el acto convocado es "genérico", "sin víctimas concretas y no sabemos a quién se homenajea". "La consejera Ollo ha dicho que no van a dar nombres", ha comentado.

DESDE GEROA BAI



Por su parte, el portavoz de Geroa Bai en el Parlamento navarro, Koldo Martínez, ha señalado que el Gobierno foral ha convocado el acto del sábado en cumplimiento de una ley. Y ha señalado que al estar recurrida parte de esta norma "no se puede crear la comisión que dice quiénes son las víctimas objeto de violencia injusta por parte de funcionarios públicas o de grupos de extrema derecha, por lo que es un homenaje genérico".



Ha comentado el representante de Geroa Bai que "la ciudadanía sabe quiénes son esas víctimas, si bien es verdad que en alguna de ellas podamos tener discrepancias".



Martínez ha criticado la "terrible contradicción" de UPN, que "en septiembre de 2106 vota que sí a la realización de este acto y ahora nos bombardea con quejas, denuncias, respecto de este acto". "Me pregunto si UPN no quiere que este Gobierno cumpla ley y este Gobierno va a cumplir todas las leyes en todo momento, pese a quien pese", ha aseverado.



Ha indicado que "recientemente desde UPN se decía que no asistirán si en este homenaje se recordaba a Naparra, un navarro que fue secuestrado y desapareció por el batallón vasco-español, que pertenecía a un grupo de comandos anticapitalistas, una organización que asesinó a muchas personas, pero el hecho de ser miembro de ese grupo no le hace indigno de recibir un homenaje porque él también sufrió violencia injusta e ilegítima".



Según ha continuado, "¿hace lo mismo con Carrero Blanco o Melitón Manzanos?". "Para nosotros tanto Carrero Blanco como Melitón Manzanas fueron víctimas, independientemente de que al mismo tiempo, antes o después, fueran verdugos victimarios. Geroa Bai sigue defendiendo la solidaridad con todas las víctimas independientemente de quién haya sido el verdugo o el victimario", ha comentado.



Por otro lado, Koldo Martínez ha dicho que le "llama la atención" que el PSN diga que va a ir pero que va a estar vigilante. "Me gustaría que hubiera estado igual de vigilante cuando el 11 de febrero al acabar el acto surgieron unos gritos nada democráticos", ha comentado.