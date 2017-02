La asociación ANAIF quiere ayudar a los niños que sufren trastornos del desarrollo

16/02/2017 a las 06:00

Al niño de 10 años le encantan los dinosaurios y se sabe de memoria los nombres de todas las especies. No le interesa hacer amigos. Prefiere jugar solo y no comprende los chistes ni la ironía. Por eso, sus compañeros de clase creen que es ‘raro’. “Si a un niño le falta una pierna, nadie le hace correr. A nuestros hijos no se les ‘nota’ el trastorno que tienen y se les tilda de maleducados o inadecuados”. Quien habla así es la pamplonesa Regina Laquidáin Corral, de 41 años y