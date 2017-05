El Parlamento apoya ampliar la aplicación de la carrera profesional sanitaria

Actualizada 16/02/2017 a las 10:34

El Parlamento ha tomado en consideración una proposición de ley foral, presentada por UPN, que pretende ampliar el ámbito de aplicación del sistema de carrera profesional al personal sanitario de todos los departamentos del Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos con plaza en propiedad.



Este punto ha sido debatido en el pleno del Parlamento, en el que a petición del vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, se ha pospuesto para otra sesión el debate del proyecto de ley foral sobre ayudas a la promoción de polígonos de actividades económicas del ámbito local.



Todos los grupos han apoyado la toma en consideración de la iniciativa regionalista que ha sido defendida por Begoña Ganuza quien ha señalado que su objetivo es poner fin a una discriminación entre los profesionales sanitarios por el hecho de no estar adscritos al departamento Salud o sus organismos autónomos, pese a tener igual cualificación y mismos objetivos.



UPN quiere que "por fin" se reconozca la carrera profesional a todos esos profesionales sanitarios, ha aseverado Ganuza.



Según Patxi Leuza (Geroa Bai), los interesados deben sentirse "satisfechos" porque UPN, que "les ha negado el pan y el agua", esté en la oposición y ahora proponga lo que no proponía cuando gobernaba, a lo que ha añadido que los regionalistas han sido "un poco tramposos" porque ellos tenían previsto presentar una iniciativa similar, con dotación presupuestaria.



Leuza ha anunciado que presentarán enmiendas, al igual que Adolfo Araiz (EH Bildu), quien ha pedido a UPN que la retire con el compromiso de todos los grupos para presentar una nueva proposición de ley correctamente redactada que recoja todos los aspectos que debe tener.

"No venga a ponerse esta medalla", ya que el tema ha estado olvidado "diecisiete años", ha sostenido Araiz, quien ha considerado que la proposición de ley es "un chapuza", es "incorrecta". "Da la sensación de que no se han leído la ley" que se aprobó en diciembre o "actúan como si esa ley no existiera", ha agregado.



Carlos Couso (Podemos) ha sostenido que como "se trata de corregir agravios comparativos" no tienen inconveniente en que empiece de inmediato a estudiarse esta cuestión. Ha indicado que discrepan en distintos aspectos y ha abogado por alcanzar el objetivo de forma ordenada y en plazos correctos.



Por el PSN, Nuria Medina también se ha mostrado a favor de la iniciativa que busca terminar con una discriminación, al tiempo que ha reprochado a Ganuza que si era tan urgente podrían haberla presentado antes, así como que si se hubiera admitido su enmienda a la ley aprobada en diciembre se podría haber avanzado ya en esta línea.



Igualmente el parlamentario del PPN Javier García ha expresado la postura favorable a la toma en consideración, tras lo que Marisa de Simón (I-E) ha considerado que como contiene "más errores y aciertos, "lo más oportuno sería su retirada", al tiempo que ha incidido en la necesidad de acabar con esta discriminación cuanto antes.



En su réplica Ganuza ha señalado que "sí se podía haber traído antes", pero ha remarcado que UPN atendió las reivindicaciones de estos trabajadores y ha reprochado a quienes entonces estaban en la oposición que no hicieron nada.