Solana: "Se garantizará total seguridad en el periodo de prematriculación"

Actualizada 15/02/2017 a las 13:31

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha insistido, tras el dictamen del Consejo de Navarra sobre el periodo de preinscripción escolar, que "se garantizará total seguridad a quien haya realizado una opción, cualquiera que sea, en el centro que sea, en el modelo que sea, de que no se va a quedar sin plaza y que la primera opción será la que se tenga en cuenta".



En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha manifestado que "no va a haber gente agraviada por esta medida" y ha indicado que "no es una ventaja a nadie, ni un privilegio a nadie, no es una reserva de plaza a nadie". "Estamos igual que en cualquier otra solicitud de cualquier otro periodo, de cualquier otro año, con cualquier otro Gobierno", ha aseverado.



La portavoz ha indicado que "seguimos analizando la situación y por supuesto tomando en consideración la recomendación del dictamen del Consejo de Navarra, en el que más que una cuestión de fondo ni vulneración de derecho ninguno, se habla de una cuestión normativa y de que parece que no se cumple con la jerarquía normativa". "Es una cuestión que se va a solventar si hubiera necesidad de hacerlo, es una cuestión técnica", ha insistido.



Ha dicho que "hasta esta hora no hay ninguna reclamación" por parte de familias y ha reiterado que "en ningún caso va a perjudicar a nadie ni va a suponer un trastorno a ninguna familia". "Se trata, con esta propuesta, de resolver problemas que ya se dieron en el pasado y se trata de ir cumpliendo la ley y para eso buscando las fórmulas más ajustadas y menos trastorno que generen y más faciliten a la ciudadanía el acceso a sus derechos", ha expuesto.



Solana ha indicado que "la garantía de derechos a unas personas nunca supone menoscabo de derechos a otras". Y ha esperado que el periodo de preinscripción transcurra "con normalidad" y "si hay alguna cuestión técnica que resolver y se pueda resolver se resolverá".



Preguntada por la posibilidad de que pudiera haber reclamaciones de las familias, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que "suele ocurrir", "no es algo derivado de esta cuestión en concreto". "Es algo que sucede y sobre todo sucede en según qué partes del territorio, en según qué núcleos... en Pamplona ocurre", ha indicado, para añadir que "no sé si va a ocurrir este año en la zona no vascófona, pero no tendría por qué haber más casos ni va a haber gente agraviada por esta medida, no la va a haber".