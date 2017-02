Santos niega que UGT se haya "financiado" a través de los Presupuestos de Navarra

Actualizada 15/02/2017 a las 12:25

El secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, ha negado que su sindicato se haya "beneficiado o financiado" a través de convenios nominativos en los Presupuestos de Navarra sino "todo lo contrario". "Las cuotas de los trabajadores de este sindicato han servido para financiar esos trabajos que no sólo son para nuestros afiliados sino para todos los trabajadores", ha incidido.



A preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa en la que ha presentado un informe sobre la situación de la negociación colectiva en 2016, Jesús Santos ha afirmado que "esta acusación se viene haciendo históricamente" y ha anunciado que "tendrán su respuesta por la vía judicial".



Ha asegurado que UGT se siente "orgulloso de haber participado en el desarrollo económico de esta comunidad" y ha criticado que "quienes hacen esas acusaciones", así como "la portavoz del Gobierno", dicen "que ha sido cara la paz social". "Como si la paz social no fuese importante, como si un Gobierno lo que propicia es lo contrario", ha continuado Santos, que ha indicado que "la paz social para nosotros es importante" y "durante muchos años hemos querido realizar la cogestión".



Santos ha asegurado que "existen miles de convenios nominativos y los que parecen que son malos son los nuestros". Asimismo, se ha mostrado a favor de esta fórmula "porque queremos participar y porque UGT es un sindicato de ámbito mayoritario". "Si la administración sigue haciendo todo aquello que nosotros veníamos haciendo, que lo haga", ha dicho Santos, "nosotros estamos dispuestos a, si no lo hace, colaborar".



"Lo hacemos con gusto y con orgullo, porque estamos respondiendo una demanda de la sociedad, pero le cuesta dinero a esta organización", ha resaltado Santos que ha apuntado que "no todos los gastos que supone un convenio son financiables".



"Esta organización ha estado donde tenía que estar, ha estado colaborando con lo que no hacía la administración, acordando lo que nos proponía la administración", ha continuado Jesús Santos. "Si no lo tenemos que hacer ya, pues no lo haremos, pero será en perjuicio de los trabajadores en su conjunto y de las personas que no tienen empleo o no son atendidas", ha advertido.



"El Gobierno sabrá lo que hacer, si quiere atender más a aquellos ecos que hace EH Bildu, ELA o LAB, que le quieren marcar una hoja de ruta", ha afeado.



El secretario general de UGT Navarra ha afirmado que el conflicto en torno al Consejo de Diálogo Social "ha sido la excusa" para estas acusaciones "porque el objetivo es muy claro: para sectores totalitarios lo que necesitan es gobernar y dominar toda la estructura en Navarra". "La política parece que la consiguieron en el Parlamento" y "lo que tienen claro es que les falta la pata social", ha aseverado.



Santos ha defendido el Consejo de Diálogo Social porque "es el ámbito de participación institucional" y "es un derecho recogido" en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores que "dice muy claro a quién le corresponde esa representación institucional y quiénes son los sindicatos mayoritarios".



"Si el Gobierno, por presión de alguna organización política y sindical, es capaz de derogar la ley sabe que nos tiene en contra y que utilizaremos todos los resortes legales para que eso no sea posible", ha remarcado.