Actualizada 14/02/2017 a las 13:50

Batzarre ha apoyado el acto que el Gobierno de Navarra ha organizado para este sábado en homenaje a las víctimas de grupos de extrema derecha o de funcionarios públicos.



A juicio de la formación de izquierdas, "este homenaje, contenido en la ley, supone un acto de justicia y de reparación histórica necesaria hacia estas víctimas que históricamente han sufrido el abandono institucional y la impunidad judicial".



Batzarre no ha compartido "la polémica generada por el PP y por UPN, y nos entristece por su insensibilidad, nos negamos a aceptar esa lectura de que reconocer la igualdad de derechos de todas las víctimas supone el blanqueo de la historia de ETA; decir eso evidencia una falta de empatía total con personas que, igualmente, han sufrido la pérdida de un familiar."



La formación ha señalado en una nota que el hecho de que haya sufrimiento y víctimas de la violencia policial "no supone que tengamos que hacer un relato igualador, porque las víctimas no se compensan, en todo caso se suman, el reconocimiento de la pluralidad del sufrimiento de violaciones de derechos humanos cometidas y el asumir la responsabilidad del Estado en ello no tiene por qué suponer igualar los mecanismos de victimización ni aceptar simetrías o decir que todo ha sido igual, simplemente supone corregir una injusticia evidente, para paliar en la medida de lo posible el dolor causado a estas personas por parte de funcionarios públicos o grupos ultra".



En opinión de Batzarre, "las víctimas de la violencia policial han sufrido la ausencia de esclarecimiento, la impunidad judicial, la falta de apoyo institucional y un sinfín de agravios, y nadie entendería que ahora a 30 años de la mayoría de los sucesos no seamos capaces de ponernos de acuerdo para recordar a estas personas, injustamente asesinadas; el sábado toca estar junto a las familias".



Tras ello, Batzarre ha señalado que "tenemos la obligación de evitar el desprecio hacia el dolor ajeno, por eso corregir años de insensibilidad hará que evitemos la sensación de que la violencia fue algo leve que afectaba a los otros, es imprescindible impulsar una cultura de los derechos humanos que penetre en nuestra sociedad, que cuente con el respaldo inequívoco de nuestras instituciones, que adquiera carta de naturaleza entre la ciudadana frente a la violencia de ETA y también frente a la vulneración de los derechos humanos por parte del Estado".