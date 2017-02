Barkos dice que está "preservada" la "seguridad jurídica" de padres y madres

Actualizada 14/02/2017 a las 15:13

La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha informado, tras el informe del Consejo de Navarra que considera que la resolución del director general de Educación que determina los criterios para la admisión del alumnado para el curso 2017-2018 vulnera el principio de jerarquía normativa, que "lo primero que interesa es preservar la seguridad jurídica de padres y madres en la elección de centros y esa está preservada".



Según ha dicho la presidenta en declaraciones a los medios de comunicación, "el Consejo de Navarra avisa en torno a una cuestión de técnica jurídica pero nunca se pone de manifiesto ningún riesgo en derechos fundamentales de padres y madres, que están plenamente garantizados".



Barkos ha indicado que "vamos a trabajar lógicamente atendiendo los requerimientos del Consejo de Navarra para llevar a cabo en todos sus términos la más impecable seguridad jurídica de padres y madres". "No hay ningún problema para la escolarización de ningún niño ni niña en este caso en la zona no vascófona; no hay ningún problema", ha aseverado.