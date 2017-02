Actualizada 13/02/2017 a las 14:16

El temporal de viento que azota Navarra ha causado numerosas incidencias en las últimas horas como caída de señales y ramas en Orkoien, Uharte Arakil, Alsasua y Arbizu. En Ziordia, también se ha caído parte de la cubierta de una nave industrial.

La A-1 en sentido Vitoria ha permanecido cortada al tráfico pesado durante unas horas, pero ha sido reabierta en torno a las 12.30 horas de este mediodía, según ha informado la Policía Foral.

Además, agentes de la comisaría de la Policía Foral de Alsasua han regulado el tráfico en la localidad por caída de carteles (algunos de ellos, metálicos) sobre la calzada, que provocaban riesgo para la circulación y viandantes.

Las rachas de viento han llegado a arrancar parte de sendos tejados en Bakaiku y en el polígono industrial Ondarria (Alsasua). También se han producido caídas de ramas y árboles en Alsasua, Orkoien y Ayegui, donde han provocado un accidente vial sin heridos.

En Pamplona, el fuerte viento ha provocado la caída de un árbol de gran porte sobre un vehículo estacionado junto al parque de la Taconera. También ha causado daños causados en el tejado de una nave del polígono industrial de Landaben.

La Policía Municipal de la capital navarra ha realizado un total de 203 intervenciones, entre las que destacan las 57 intervenciones realizadas por caídas de árboles, ramas, tejas, cristales y otros objetos como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se han producido durante las últimas horas.

En Alsasua, la luz ha estado cortada durante unas horas debido a la caída de un árbol sobre un tendido eléctrico. Asimismo, la caída de un árbol ha originado el corte de la vía de tren entre Alsasua y Zegama.

El Gobierno de Navarra aconseja precaución al mantenerse hasta las 12 horas de este lunes la alerta naranja por fuertes vientos, con rachas de hasta 90 km/hora en la mayor parte de Navarra, por lo que recomienda cautela al volante y que sean retirados o asegurados los objetos de fachadas, terrazas y ventanas que pudieran ser arrastrados por el viento.

Durante las últimas horas han sido muy numerosas las intervenciones de los bomberos para retirar tejas movidas en los tejados, letreros y chapas arrancadas, así como árboles y ramas. En concreto han realizado más de 50 salidas, 16 de ellas en Alsasua, 35 en Pamplona y localidades del área metropolitana, especialmente en la zona de Noáin, Cordovilla y Galar, y también han tenido que intervenir los parques de Navascués, Oronoz y Tafalla. En Olaz, un chopo ha caído sobre un chalet durante la pasada noche.

No se han registrado incidencias de importancia y no se han registrado heridos. Destaca el corte de la carretera NA-6021, cortada en Artajona por la caída de un árbol. Por otra parte, sobre las 21 horas de ayer se produjo el vuelco de un camión en la N-121 en Tiebas, presumiblemente a causa del viento. El conductor resultó ileso y no se vio interrumpido el tráfico.