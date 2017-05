Un beso en el portal

Actualizada 12/02/2017 a las 11:11

Agustín no puede disimular las lágrimas al desvelar la enfermedad de Mª Josefa Peralta, su mujer. “Sufre Alzheimer”, susurra. “Y llevo muy mal estar separado de ella....”. Ambos viven en la Casa de Misericordia de Pamplona y desde hace dos años en habitaciones y plantas diferentes. “No me acostumbro”, lamenta. A veces, ella regala a su marido unos momentos de lucidez, que exhibe con genio. Tal y como ocurrió hace unos días. “Este es mi esposo y no te hagas ilusiones” , advi