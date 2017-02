Condenan a una mujer a salir del país y no volver en 10 años por acuchillar a su novia

11/02/2017 a las 06:00

Una mujer aceptó ayer una condena de 5 años de prisión tras reconocer que propinó cuatro cuchilladas a su novia en el domicilio de ambas, en una localidad de Tierra Estella. Sin embargo, no irá a prisión porque la medida fue sustituida por la expulsión del país, con la prohibición de regresar a España por un periodo de diez años. Además, la condena por intento de homicidio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial fija una indemnización de 16.851 euros para la víctima, si bien la acusada se ha declarado insolvente.



La agresión se produjo a las once de la noche del 25 de abril de 2015. Durante una discusión , la mujer cogió un cuchillo de cocina con una longitud de hoja de 11 centímetros y, “con ánimo evidente de acabar con la vida de su pareja”, le propinó al menos cuatro cuchilladas. La víctima sufrió heridas en abdomen, cara, cuello, tórax... En total, tardó en recuperarse 90 días, de los que 27 estuvo hospitalizada. El acuerdo entre defensa, fiscalía y acusación particular contempla que la acusada estaba afectada por el alcohol.

“Nunca me maltrató, quiero pedirle perdón”

Las partes llegaron al juicio de ayer con el acuerdo prácticamente cerrado, y todo quedaba a expensas de la aceptación ante el tribunal de la acusada. La mujer, de origen brasileño y en situación regular en España, quiso decir unas palabras al término del acto. “Quiero pedir perdón ante Dios y ante usted”, dijo dirigiéndose al presidente del tribunal. “Ella nunca me ha maltratado, a pesar de lo que se ha podido decir por ahí, yo nunca dije tal cosa. Quiero pedirle perdón, lo siento”, dijo la mujer. En la sala no se encontraba la víctima, ya que al estar citada como testigo no podía acceder a la sala, por lo que no escuchó las palabras de la acusada. La mujer se encuentra en prisión desde que cometió los hechos, en abril de 2015.