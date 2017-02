Actualizada 10/02/2017 a las 13:59

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado, después de que el Gobierno foral haya decidido posponer la convocatoria de oposiciones de Secundaria al verano de 2018, que en Educación hay "una falta de planificación absoluta" y ha lamentado que "no hay día en el que no pase nada" en este Departamento.



"Me da la sensación de que es otro vaivén más, un día decimos una cosa y al día siguiente la contraria. Me parece que es no tener las ideas claras", ha afirmado Esparza, al ser preguntado al término de una rueda de prensa por la decisión anunciada este viernes por el Ejecutivo foral.



En este sentido, ha recordado que los sindicatos "ya dijeron que no querían que esa OPE se produjera en este momento porque iba a tener un efecto llamada importantísimo e iba a poner en riesgo las posibilidades de que muchos navarros pudieran optar y finalmente sacar una plaza dentro de la función pública".



"Hay gente que se estaba preparando, hay que tener mucho más respeto y hay que hacer mejor las cosas", ha afirmado Esparza, quien cree que se trata de "un nuevo despropósito del Departamento de Educación".