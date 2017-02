Actualizada 10/02/2017 a las 19:09

La Federación de Enseñanza de CCOO de Navarra ha afirmado que, con la decisión del departamento de Educación de retrasar a 2018 la OPE de Secundaria, "se ha impuesto la cordura, vista la situación de inseguridad jurídica".

No obstante, el sindicato ha lamentado en una nota que el departamento "ha convocado una vez más a una Mesa Sectorial meramente informativa", ante lo que ha pedido "una mejor planificación y más continuidad en estas mesas porque hay muchos temas en los que podemos aportar nuestra experiencia y la de los trabajadores".

Así, CCOO ha insistido en que "se cuente con los representantes de los trabajadores a la hora de determinar el reparto de especialidades y número de plazas, así como la posibilidad de poder presentarse a varias especialidades e idiomas". "También solicitamos a la Administración que llegue a acuerdos con las CCAA limítrofes", ha explicado.

En otro de los puntos tratados este viernes, se ha hablado de la oferta de modelo D en la zona no vascófona, una iniciativa que CCOO ve "con buenos ojos siempre que no repercuta negativamente en las condiciones laborales de los docentes". Además, el sindicato ha pedido un estudio para que "la cobertura de las plazas no perjudique a los trabajadores que están ocupando las mismas".

Finalmente, el sindicato ha instado a que "se trate en este foro de negociación los temas que verdaderamente importan y repercuten en las condiciones laborales de los docentes". "Solo así se podrá hacer hincapié en los puntos que tenemos de unión, comenzando con la reducción de horas de docencia directa, el pago del verano por tiempo trabajado como ya se está aplicando en algunas CCAA; bajada de ratios, más inversión en formación y atención a la diversidad", ha señalado.