Ollo no ve humillación a las víctimas de ETA en el acto para las víctimas de otro tipo

Actualizada 09/02/2017 a las 13:54

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha rechazado, tal y como sostiene el PPN, que la realización de un acto de homenaje a víctimas de otro tipo suponga una humillación a las víctimas del terrorismo y frente a eso ha sostenido que responde a un deber ético de reparación y justicia.



Ollo ha respondido de esta manera a la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien le ha preguntado si "no le parece un acto de humillación a las víctimas del terrorismo de ETA que el Gobierno de Navarra organice un acto de homenaje a víctimas de otro tipo".



En su opinión el acto organizado por el Gobierno es una humillación porque antepone el homenaje a unas víctimas sin identificar a unas víctimas identificadas y porque a las víctimas de ETA se les niega un "homenaje en solitario", pretendiendo un homenaje conjunto.



Para Beltrán es un "insulto", entre otras cuestiones porque al acto asistirán miembros de Bildu, "que no han condenado ni han pedido perdón por los asesinatos de ETA".



Beltran ha preguntado a qué víctimas de motivación política se va a homenajear, ya que se va hacer un homenaje "sin saber a quién", lo que ha considerado un "esperpento", a lo que ha añadido que es un "despropósito" que se plantee que sea una comisión que determine quienes son esas víctimas, de ahí que comparta que ese apartado de la ley esté recurrido por el Tribunal Constitucional.



Tras criticar que se ponga en "tela de juicio" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha concluido que a muchos navarros y españoles les importan "mucho" la víctimas de ETA y se sienten en del deber de mantener viva su memoria.



Sus palabras han sido respondidas por Ollo quien ha afirmado que "falta a la verdad y tergiversa", tras lo que ha sostenido que el Gobierno trata de dar respuesta al derecho de todas la víctimas a la justicia, verdad y reparación y en esta línea se han celebrado ya dos actos de reconocimiento a víctimas del 36.



En relación con las víctimas del terrorismo ha recordado que se quiso hacer un homenaje en solitario, solo para ellas, pero fueron las víctimas las que consideraron que no era oportuno por lo que desde "el respeto más absoluto" se decidió retrasarlo "a la espera de que se den las condiciones para llevarlo a cabo".



Por eso ha pedido a Beltrán que "no mienta sobre voluntad del Gobierno" en esta cuestión y que "no manipule" sobre el homenaje previsto para el próximo 18 de febrero y cuya celebración está incluida en la ley recurrida por el TC, que posteriormente levantó la suspensión sobre varios puntos, incluido ese.



Ante esa decisión del Tribunal Constitucional ha preguntado a Beltrán si cree que ese órgano entiende que el acto busca humillar a las víctimas.



Ollo ha reiterado la intención del Gobierno de hacer un acto genérico y simbólico, previo al reconocimientos con nombres y apellidos, un acto que responde al mandato mayoritario del Parlamento que demandó su celebración con 41 votos a favor, la abstención del PSN y los dos votos en contra del PPN.



Ha concluido pidiendo a la portavoz del PPN que "deje de crispar y de buscar un enfrentamiento falso e interesado".