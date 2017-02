Laura Pérez, sobre las pensiones de viudedad: "Nosotros no gobernamos, si no lo haríamos de otra manera"

Actualizada 09/02/2017 a las 11:39

La secretaria general de Podemos en Navarra, Laura Pérez, ha pedido que se "aplique" en la Comunidad foral lo aprobado en torno a la equiparación de las pensiones de viudedad al SMI, si bien ha dicho que es "discriminatorio que unas sí y el resto no". Según ha manifestado, "nosotros no gobernamos, si no lo haríamos de otra manera".



Pérez ha indicado que "nos gustaría que hubiera dinero para todos" y ha añadido que "en la medida en que algunos prefieren obedecer a otras instancias y a los límites que nos impone la UE habrá que ver".



En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez ha manifestado que "lo que hacen algunos con temas tan sensibles como las pensiones de viudedad es caer en la demagogia cuando dicen defender aquí lo que no han defendido a nivel estatal y cuando muchas veces no es factible elevar el SMI a todo tipo de prestaciones sociales precisamente porque nos vemos constreñidos por unas leyes de estabilidad presupuestaria que han pactado quienes dicen defender ahora el derecho de todas las personas".



Según ha dicho, "nosotros creemos que sí se tiene que reconocer este derecho y hay que pagar a todas las personas que lo necesiten, ya sea subiendo el SMI en las prestaciones sociales como en las pensiones a todo el mundo antes que otros intereses, como podrían ser los intereses de la banca, la deuda, etc...". A su juicio, "resulta hipócrita la política que está llevando el Partido Socialista, como el PP, como UPN".