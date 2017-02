Dos guías buscan erradicar la trata de mujeres y niñas para explotación sexual

Actualizada 09/02/2017 a las 18:22

La asociación Acción Contra la Trata (ACT) ha presentado este jueves dos guías dirigidas a un público en general y a los medios de comunicación, respectivamente, para promover "el compromiso social" en la ciudadanía encaminado a "erradicar" la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Navarra.



Así lo ha comunicado la integrante de la asociación, Alicia Giménez, en una conferencia de prensa en la que ha detallado que ACT trabaja por "unos valores de igualdad que permitan construir unas relaciones afectivo-sexuales libres y sanas".



La primera de las guías, "La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Navarra", va dirigida a un público general y, como ha dicho Giménez, con "especial interés" a las personas que pueden encontrarse con una situación de trata con fines de explotación sexual.



En este sentido, Giménez ha citado como ejemplo los servicios sanitarios o sociales, en el ámbito educativo, transporte o cuerpos de policía.



"En realidad, la trata la tenemos mucho más cerca de lo que creemos y es accioncontralatrata.com", ha subrayado para agregar que si se disponen de "herramientas, es más fácil encontrarlos".



La guía, entre otros aspectos, trata de contextualizar la situación de la trata, explica en qué consiste, cómo se produce y por qué, además de incluir un resumen del marco jurídico existente.



Además, la guía "De cómo contamos la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual", dirigida a profesionales de la comunicación, aborda cuestiones como la producción, la imagen, la elección de una historia o entrevista y su redacción o la búsqueda de fuentes.



Al respecto, Giménez ha incidido en que, en general, se pone "el foco en las mujeres" y, en realidad, ese foco debe dirigirse "a los hombres, a la parte que puede estar fomentando este mercado de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual".



Ambos libros están disponibles en la web Acción contra la trata, en el apartado "recursos", y se pueden descargar en euskera y castellano.



Además, las guías han contado con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Navarra y el área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social del Ayuntamiento de Pamplona.



Giménez ha apuntado también que España es el primer país en Europa en consumo de prostitución y el tercero en el mundo, solo por detrás de Puerto Rico y Tailandia.



"La trata de personas con fines de explotación sexual responde a las leyes de mercado como cualquier otro mercado, pero éste es ilícito", ha remarcado Giménez para añadir que es el mercado que "más dinero mueve en el mundo, va por delante del tráfico de drogas".



En esta línea, Giménez ha incidido en que "si no hubiera quien comprara, no habría quien vendiera" y ha abogado por "sacar a luz" estos casos y por que la ciudadanía "ejerza una presión para conseguir" que no ocurra.



En Navarra, ha recordado Giménez, se aprobó la ley foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en la que se incluía la trata de mujeres y niñas como una manifestación más de la violencia machista.