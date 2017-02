Actualizada 09/02/2017 a las 12:11

El secretario de Organización de Podemos en Navarra, Mikel Buil, ha señalado este jueves que han trasladado a la comisión de garantías democráticas estatal una denuncia a Marga Agudo, hasta ahora miembro del Consejo Ciudadano de Navarra, por "un tema de injurias e informaciones falsas" y que "mientras la comisión resuelve este proceso el Consejo de Coordinación ha decidido la suspensión cautelar de la consejera".



En declaraciones a los medios de comunicación después de que Diario de Navarra informe de que Agudo ha sido suspendida tras publicar un artículo de opinión crítico con la situación del partido y la gestión de la secretaria general, Buil ha precisado que "las medidas que tomamos en Podemos siempre pasan por nuestro órgano de paz, que es la comisión de garantías democráticas, en este caso estatal" y ha señalado que han "detectado un par de cuestiones que transgreden nuestro código ético y nuestra forma de funcionar".



Según ha detallado, "la denuncia a nuestro órgano principal tiene que ver con un tema de injurias e informaciones falsas". "A parte de todo ello, la dirección cree que no se está favoreciendo al proyecto y que necesitamos un órgano neutral que nos ayude y permita ver hasta dónde llegan los límites de la libre expresión", ha añadido.



A su juicio, con esta decisión, "no se pone en cuestión la libertad expresión" dentro de Podemos. "No hemos vetado a Marga Agudo, sino que hemos puesto un conflicto y no especialmente a ella sino a la conducta que ha tenido para que sea revisada jurídicamente", ha dicho, para añadir que él cree que "hay que ser generoso hacia fuera pero contundente hacia adentro y por lo menos elevar a nuestros órganos las cuestiones que nos generan dudas".



Sobre las "injurias" concretas que han denunciado, Mikel Buil ha afirmado que "están en la denuncia y están siendo valoradas en nuestro órgano interno y no creemos que sean de interés público todavía". Y preguntado por el hecho de que injuriar es un delito, ha dicho que "efectivamente", "pero para eso tenemos nuestros propios órganos".



"Preferiría que nos pronunciemos cuando tengamos el dictamen de nuestro órgano de paz, hemos hecho una consulta de una conducta y dónde están los límites", ha indicado.

SER CRÍTICO EN PODEMOS



Buil, ante la pregunta de si sale caro ser crítico en Podemos, ha manifestado que "no sale caro" y ha añadido que "sólo tenemos que ver los límites de la crítica y el beneficio o perjuicio que tiene para nuestra acción política la conducta de los consejeros". "Estamos prestando atención a una parte de 34; y los consejeros que tenemos son muy activos políticamente y publican muchas cosas que tienen que ver con política y no con cuestiones personales".



Según ha dicho, "las críticas se cogen siempre con afán constructivo, siempre que se pueda construir sobre ellas". Y ha destacado que "nuestra secretaria general se ha inhibido de este proceso, por ser parte afectada". "Este es trabajo de la comisión de coordinación del Consejo Ciudadano de Navarra y cuenta con el refrendo de todos los consejeros prácticamente", ha concluido.