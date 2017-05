Un chico con hiperactividad: “Nunca llegaré a una nota alta”

Actualizada 10/02/2017 a las 11:55

Ander del Barrio Rey tiene 15 años y está repitiendo 3º de ESO en el IES Irubide de la Chantrea. Vecino de Ansoáin y diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) e impulsividad desde los 7, asegura que es el primer curso que repite. “Estudio y me esfuerzo muchísimo. Pero sé que, por este problema, nunca voy a llegar a una nota muy alta”, lamenta. Algunas tardes acude a la Asociación para el tratamiento y estudio del déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad (ADHI), en Iturrama, donde sigue un programa para aprender a estudiar, a organizarse, a manejar sus emociones... “Tiene la autoestima muy baja. Ve que se esfuerza y no aprueba”, se suma a la conversación su madre, Ana Rey, presidenta de la asociación.

Ana recuerda que desde que Ander cursaba Educación Infantil en el Colegio Doña Mayor de Ezkaba notaron que el niño era “muy movido”. Y al pasar a 1º de Primaria (6 años), continúa el relato, le hicieron pruebas en el colegio, le derivaron al psicólogo y al neuropediatra que les dio el diagnóstico definitivo: inatento, hiperactivo e impulsivo. Desde entonces, Ander toma una medicación para poder centrar la atención en el estudio. Solo descansa los fines de semana y durante las vacaciones. “Él mismo se da cuenta de que si no toma la medicación, no va a poder centrarse”. Pero, continúa explicando su madre, hay que ‘descansar’ de vez en cuando por los efectos secundarios que pueden tener esas pastillas. “Pueden afectar al apetito y al sueño. No se descansa lo suficiente”, lamenta Ana.

FÍSICA Y BIOLOGÍA

Ander reconoce que se distrae “con cualquier cosa” y que le resulta “muy difícil” concentrarse en los exámenes. Las asignaturas que más le “cuestan” son la Física y Química, la Biología y el Inglés. “Cuando era pequeño, le resultaba difícil comprender lo que leía. Ahora, le cuesta más trabajo entender las nociones abstractas -añade su madre- y tiene memoria selectiva”.

La madre y el hijo coinciden en que algunos profesores tienen más voluntad pero otros “no comprenden de qué va esto”. “Me dicen que no estudio lo suficiente y sí que me esfuerzo”. Ander dispone de más tiempo para terminar los exámenes, aunque, a veces, asegura, no lo necesita. “Algunos profesores me dan las preguntas del examen de una en una en vez de todas a la vez”. Estas son algunas de las medidas que contempla la normativa foral de 2012 (de obligado cumplimiento para los centros) sobre alumnos inatentos e hiperactivos.

La asociación ADHI ha impulsado el ‘Programa Reto’ que busca trabajar la planificación, la organización, las técnicas de estudio, el respeto, la disciplina y los valores entre estos alumnos. “No se trata de impartir clases sino de guiar, acompañar y motivar a los alumnos. El objetivo no es que se saquen el curso ni que aprueben las asignaturas suspendidas sino que aprendan todas estas funciones para poder ser autónomos en la vida ahora y el día de mañana”, apunta María Jesús Torres Mendicoa, responsable de este programa. Además, la asociación ofrece también una escuela de padres y un programa de estrategias para el estudio. “Nosotros somos los que tenemos que formarnos y profesionalizarnos para que, por lo menos en casa, nuestros hijos se sientan comprendidos”. Existen otras dos asociaciones; Sarasate (también de Pamplona y creada en 2006) y ANDAR, para la Ribera.

“SABEMOS EDUCAR”

“Pedimos respeto para los padres de hijos hiperactivos, inatentos o impulsivos. Muchas personas creen que no sabemos educarlos y no es así”, se lamenta la impulsora de la asociación ADHI en 1996, María Jesús Torres Mendicoa, madre de una hija con hiperactividad. “Nosotros no pedimos la pastilla para que estén tranquilos y ya está. En estos veinte años no he conocido a ningún padre que quiera medicar a su hijo pero a veces es necesario”, insiste esta mujer que ahora es la responsable del ‘Programa Reto’ que ofrece esta asociación (para acompañar y motivar a los alumnos en lo académico, lo emocional...) “Los padres no somos tontos. Lo único que queremos es ayudar a nuestros hijos a tener una vida autónoma y un buen futuro. Ahora son los estudios pero luego serán los trabajos y las parejas”.

