Solana dice que el acto para las víctimas de la extrema derecha "da cumplimiento a la ley"

Actualizada 08/02/2017 a las 14:48

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado que el Ejecutivo foral ha convocado el acto oficial de reconocimiento y reparación a las víctimas de actos de motivación política provocados por la extrema derecha o funcionarios públicos para "dar cumplimiento a la ley" aprobada por el Parlamento foral en 2015.



En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Solana ha indicado que alguna parte de la ley está suspendida tras el recurso del Gobierno central al Tribunal Constitucional, "pero la parte que hace alusión a la organización del acto de estas características no lo está".



A su juicio, "el propio Tribunal Constitucional entendió que este acto era perfectamente constitucional y no puso objeción ninguna". "Por lo tanto, se trata de dar cumplimiento a la ley en este artículo, una ley que entendemos que busca el reconocimiento y la reparación de personas que han sufrido una vulneración de derechos y que tienen derecho también a la verdad, a la justicia y a la reparación", ha dicho.



Según ha precisado, se trata de un "acto de reparación genérico, simbólico" y "para reivindicar el hecho de que existen víctimas que en este caso concreto no han sido todavía ni reconocidas ni reparadas". "Es más, es un acto previo al reconocimiento con nombres y apellidos de las víctimas, algo que tendría que venir de una comisión de expertos dependiente del Parlamento", ha expuesto.