Actualizada 07/02/2017 a las 21:21

El niño se levanta de su silla, no atiende las explicaciones del profesor y no comprende las preguntas de los exámenes. Tampoco sabe qué tiene que hacer de tarea ni cómo organizarse para estudiar. En cada clase suele haber un alumno hiperactivo o inatento. Un escolar que necesita que se le preste una atención específica. Este curso son unos 3.400 los alumnos de todos los niveles no universitarios diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti