El Consejo Escolar cree que la cifra de alumnos que se gradúa es "notoriamente mejorable"

Actualizada 08/02/2017 a las 11:51

El presidente del Consejo Escolar de Navarra, Aitor Etxarte, ha señalado que el porcentaje de alumnos que se gradúan en sus estudios de Primaria y Secundaria en la Comunidad foral es "muy alto" en comparación con otras regiones españolas, pero ha advertido de que la cifra sigue siendo "notoriamente mejorable".



Aitor Etxarte, que ha presentado en el Parlamento foral el informe del Sistema Educativo en Navarra 2015-2016, ha llamado la atención sobre los datos de graduación de alumnos, señalando por ejemplo que en primero de Bachillerato es del 85 por ciento y en segundo del 81 por ciento. Además, superan la Selectividad el 72 por ciento de los alumnos matriculados en Bachillerato. "La promoción es uno de los talones de aquiles del sistema en Navarra. Es muy alta respecto a otras Comunidades Autónomas, pero sigue siendo notoriamente mejorable", ha indicado Aitor Etxarte.



También ha destacado que "el porcentaje de alumnado que promociona en Primaria, siendo muy alto, está lejos del cien por cien, y este debe ser un objetivo muy claro para Navarra". "La tasa de personas que se gradúan en ESO también es elevada, pero debe ser más elevada", ha indicado, para llamar la atención sobre el dato de que el 82 por ciento de las mujeres se gradúan en ESO, frente a un 71 por ciento de hombres.



Las asignaturas con mayor dificultad en Primaria son lengua extranjera y lengua castellana, seguidas de matemáticas. En Secundaria, las más complicadas son lengua extranjera y matemáticas, seguidas a mayor distancia de lengua castellana.



El informe del Consejo Escolar recoge que la tasa de abandono escolar es más baja en Navarra que en otras comunidades. En España, entre las personas de 18-24 años el abandono temprano ronda el 20 por ciento, mientras que en Navarra es del 10,8 por ciento.



DIFERENTE EVOLUCIÓN DE LA PÚBLICA Y LA CONCERTADA



El Consejo Escolar de Navarra señala también que los Presupuestos Generales de Navarra registraron en 2011 un pico en los gastos destinados a Educación y posteriormente sufrieron una caída que se fue manteniendo en los años posteriores en lo relativo a la enseñanza pública. "La lógica del gasto de enseñanza concertada ha tenido una posición más estable durante todos estos años", ha indicado.



Además, la evolución del profesorado en la enseñanza pública es decreciente, "pese a que se mantiene el número de alumnos, algo que no es constatable en la red privada concertada". También hay "una notable caída en la construcción de nuevos centros" a partir del año 2011. Asimismo, mayoritariamente el alumnado de incorporación tardía y el de origen extranjero ingresa en la red pública.



La evolución general de la matrícula no ha sufrido cambios significativos en los últimos años. Aproximadamente un 64 por ciento del alumnado se escolariza en la red pública y un 36 por ciento en la privada concertada.



Sí se ha registrado un incremento progresivo en la matriculación en la Formación Profesional, ámbito en el que Aitor Etxarte ha precisado que "sigue siendo un tramo profundamente masculino y muy poco femenino".



UPN VALORA LOS RESULTADOS, EL CUATRIPARTITO CUESTIONA SU GESTIÓN



Tras escuchar la presentación del informe, el portavoz de UPN, Alberto Catalán, ha destacado que "la realidad del sistema educativo navarro, en comparación con otras CCAA, es que sigue liderando el sistema eduactivo, lo hace de manera constante, y es una situación que para sí la quisieran otras Comunidades Autónomas". "Gozamos de un buen sistema educativo y el trabajo que se ha venido realizando en las últimas legislaturas ha sido el adecuado. El objetivo para los próximos años tiene que ser reforzar la atención a la diversidad", ha sostenido.



Por el contrario, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha afirmado que los datos "dejan muy a las claras que los recortes en el ámbito educativo de los Gobiernos de UPN hicieron a Navarra alejarse de los estándares internacionales en inversión educativa". "Afortunadamente podemos decir que la tendencia arrastrada se ha roto y contrasta con las cifras del Gobierno del cambio, que ha aumentado los presupuestos en Educación en 2016 y 2017", ha asegurado.



En la misma línea, la parlamentaria de EH Bildu Esther Korres ha destacado que "el informe pone de manifiesto que la red pública se vio castigada y totalmente abandona por el Gobierno de UPN, tanto en lo referente al gasto que se realizó por alumno como en el presupuesto, que fue reduciendo progresivamente a partir de 2011 en la enseñanza pública, algo que no sucedió en la red concertada".



La parlamentaria de Podemos Tere Sáez ha indicado que Navarra "no está a la cola en muchas cosas, pero eso no significa complacencia y no ver todo aquello que nos está faltando, y en esa línea debemos mejorar". "Quien quiera insistir en que no ha habido deterioro a partir de 2011 en lo que se ha hecho respecto a la escuela pública, que lo haga, pero es evidente que hubo un abandono en los gastos", ha indicado.



Por su parte, el portavoz del PSN, Carlos Gimeno, ha destacado que el informe del Consejo Escolar es "interesante e imprescindible" y ha criticado que después de cinco años "se ha invertido la curva de matriculación" en favor de la enseñanza concertada, algo que ha achacado a la gestión del departamento de Educación, que ha calificado de "negligente y errática".



El parlamentario del PPN Javier García ha criticado que los portavoces del cuatripartito hayan hablado de los recortes de legislaturas anteriores, recordándoles que el informe se refiere ya a la presente legislatura. "Deberían empezar a asumir las responsabilidad que requiere gobernar", les ha dicho, para advertirles de que hay más alumnos que están escolarizándose en la concertada "por la incertidumbre que genera la nefasta gestión del Gobierno de Navarra en materia educativa".



Finalmente, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha destacado que el informe da "un nivel muy aceptable de la formación" de la población navarra, pero ha lamentado que el gasto medio por alumno no está en los niveles de 2009 y "es algo que hay que recuperar". "Se ve cómo ha caído el presupuesto destinado a la enseñanza pública y esto ha tenido sus consecuencias, como la expulsión de mil profesores de la enseñanza pública", ha indicado.