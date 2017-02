Actualizada 08/02/2017 a las 17:04

Los nueve jóvenes procesados como partícipes directos de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra) serán juzgados en dos o tres meses en la Audiencia Nacional, según cálculos de fuentes jurídicas consultadas por Efe.

La Sección primera de lo Penal, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, será el tribunal encargado de juzgar este sumario que fue elevado a la Sala la semana pasada por la jueza instructora Carmen Lamela para la celebración de la vista oral.

Antes de ponerle fecha, las partes -acusaciones y defensas- tendrán que presentar sus correspondientes calificaciones con las condenas que reclaman para los acusados o bien pidiendo su absolución.

Además quedan pendientes de resolver recursos de los acusados, uno de ellos contra la decisión de mantener a tres de ellos en prisión tras haber excarcelado en diciembre a cuatro de los siete que fueron a la cárcel.

Teniendo en cuenta esos trámites, las fuentes consultadas creen por tanto que el juicio se celebrará en unos dos o tres meses, siempre y cuando quede en prisión algún acusado, ya que esa circunstancia da prioridad a la causa para su enjuiciamiento.

Entre los últimos informes aportados a la causa ha trascendido el relativo al análisis de los dispositivos móviles intervenidos a los acusados y que ha dejado de manifiesto que varios de los procesados borraron datos de sus teléfonos, concretamente de la aplicación de wasap, al conocer que se estaba investigando la agresión.

De ese informe, al que ha tenido acceso Efe, se extrae que ese borrado "pudiera tener como objetivo dificultar o incluso impedir la obtención de pruebas o indicios en su contra" y que se produjo "en un marco temporal que incluye la fecha en la que se perpetró la brutal agresión".

Alguno de ellos llegó incluso a mencionar el borrado de la memoria tras volverse a conectar a wasap con comentarios como "Tu pero me he salido del grupo al borrar datos del wasapp" y uno de ellos hizo incluso uso de una aplicación específica para no dejar rastro en el móvil.

En ese mismo informe, la Guardia Civil destaca conversaciones de los procesados en las que se manifiesta una animadversión hacia sus agentes a los que denominan como "los ijos de puta" y también cómo algunos de los implicados organizaron una reunión al conocer que se estaba investigando la agresión para dar una versión "creíble" de lo ocurrido y que resultara "exculpatoria".

De todo lo analizo, "se ha podido determinar que estos individuos han adoptado una serie de comportamientos y actitudes cuyo fin principal ha sido tratar de evitar que los terminales móviles" pudieran albergar algún contenido "que evidenciara su participación en la agresión", explica el informe.

Los nueves procesados, a los que se vincula al movimiento Ospa Mugimendua en Alsasua, que dinamiza la campaña de la izquierda abertzale Alde Hemendik (Fuera de Aquí), deberán responder por un delito de terrorismo en concurso ideal con delitos de atentado, de odio y lesiones.