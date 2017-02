07/02/2017 a las 06:00

La muerte es algo que pasará en nuestro futuro queramos o no queramos, por lo tanto no es algo prohibido, porque todo el mundo sabe que le pasará. Pachi L.

La muerte, al fin y al cabo, es algo natural y nos va a pasar a todos tarde o temprano; lo que no está bien es hablar de estos tema sin respeto y dando detalles que sean innecesarios o de mal gusto sobre todo para gente que haya perdido a seres queridos. Ángela M.

La muerte es algo natural que nos va a pasar a todos. A la mayoría de la gente no le gusta hablar de la muerte porque significa el final de todo, sin embargo comentar o hablar sobre ese tema nos podría ayudar a afrontar la muerte con más naturalidad. Aunque a nadie nos guste morirnos. Leyre M.

La muerte es algo natural de la vida, todos algún día vamos a morir, sin embargo hablar sobre eso, nos podría ayudar a afrontar la muerte. Walid H.

Todos debemos ser conscientes de que la muerte es una realidad y que a todos nos va a llegar; entiendo que a muchas personas no nos gusta hablarlo ya que nos entristece al recordar a los seres queridos que se han ido… María S.

La situación de morirse no se tiene que exagerar tanto y tampoco es nada que sea raro porque algún día te va a pasar. En mi opinión, hablar de la muerte más naturalmente se debería conseguir y eso conlleva también respeto por la persona que tienes al lado por si hieres sus sentimientos y tiene algún familiar fallecido. Alejandro M.

Todo el mundo va a pasar por ello. Así que no tiene nada de malo hablarlo o recordarlo, aunque para muchas personas les sea incapaz hacerlo. Y estos temas, al hablar, se tratan con respeto y delicadeza y no a lo salvaje, porque nos sentaría fatal a cualquiera. Además, si lo cuentas, también es una buena manera de desahogarse y poder superarlo. Leticia G.

La muerte, aunque no nos parezca, es tan natural como nacer, ya que aunque sea duro de creer todos/as nos moriremos más tarde o pronto, así que no creo que el tema de la muerte sea una palabra tabú ya que en esta vida todo se acaba tal como empieza. Yago S.

La muerte es algo natural. A todo el mundo se le ha muerto alguien querido y todos moriremos algún día. Mucha gente cree que por hablar de la muerte va a invocarla o algo así, pero eso es una estupidez. Nora S.

La muerte, al fin y al cabo, es algo que sucederá tarde o temprano, aunque duela o moleste hablar sobre ella, es algo necesario, necesitas saber que aunque sea difícil de decirlo o recapacitar sobre ello: nadie es inmortal, todos acabaremos muriendo antes o después. Por hablar de esto, a mí, en mi caso, me recuerda a los seres queridos que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. Es algo difícil de explicar porque claro, cómo les explicas a tus hijos/hermanos pequeños que tu tío, abuelo/a o algún familiar ya no lo va a volver a ver porque se ha ido y ya no vuelve. La forma más fácil es decirle que se ha ido al cielo, que está allí cuidándote y que aunque no lo vea, él sí que lo ve desde las alturas. Laia A.

Mucha gente muere y lo exageran tanto que la gente empieza a hablar sobre ello. La muerte es natural porque tengo seres queridos que han fallecido y me parece lo más natural que me ha pasado. Ismael Ar.

Al fin y al cabo, la muerte es una cosa natural. Aunque, a veces, da miedo hablar sobre ella, tarde o temprano la sufriremos y también nuestros seres queridos. Sé que no es muy agradable ni pensarlo ni hablarlo, pero nos tenemos que ir concienciando poco a poco de que algún día llegará. Y por ello hay que ir hablando de ese tema sin pasarnos y de manera suave. Lucía F.

Como bien dice el ciclo de la vida: naces, creces, te reproduces y mueres. Yo creo que habría que hablar de la muerte como algo natural porque quieras o no, algún dia te vas a morir. Si algún familiar, amigo o ser querido fallece y estás triste, cuéntalo y así podrán ayudarte. Y si no los has conocido, es mejor pensar que aunque no esté a tu lado, te va a proteger y está muy orgulloso de ti. Lorea R.

Al final es una cosa natural, si empiezas a tener dolores y esos dolores no se curan, mejor es morirse que sufrir más. Yo vi que una chica le empezaban todos los días dolores y que ella quería morirse porque no podía vivir más, entonces decidió llamar a toda la familia y amigos y mientras moría, echaban fuegos artificiales y esa es la manera de que se muriera contenta, viendo los fuegos. Maite S.

Al fin y al cabo, forma parte del ciclo natural de los seres vivos y aunque parece duro es bueno que a los chicos de 8 para arriba se les conciencie porque cuando te ocurra, si no estás concienciado, sufrirás más Héctor I.

Es una cosa que va a llegar quieras o no; es una cosa natural aunque cuando si le pasa a alguien de tu familia o algún conocido te duele mucho ya que no quieres que se vaya al otro lado de la vida; aunque para eso tienes a los más cercanos a ti para que te puedan ayudar a superarlo. David H.

Al final, la muerte es una cosa natural y creo que no hay por qué callarse y no decir lo que estás sufriendo, yo he pasado por este momento y sé que sufres, pero si lo cuentas, te pueden ayudar y apoyar para que no estés mal y puedas superarlo. Paula S.

Tarde o temprano te vas a morir, y qué más da si hablas de ella, si ya sabe todo el mundo lo que le va a ocurrir. En caso de que el difunto sea familiar tuyo, no te gusta que hablen de él porque te hace recordar hechos pasados, aunque no es malo acordarse de él de vez en cuando. Héctor T.

Al final, la muerte es algo natural que más pronto o más tarde nos va a ocurrir a todos, pero la verdad es que sí da un poco de miedo hablar sobre ello. Daniela G.

Como todos sabemos, algún día llegará en el que nos vayamos y creo que no nos deberíamos callar porque la cosa puede ir empeorando y cada vez se irá haciendo más grave y eso podría llevarnos a estar en riesgo y siempre que nos sintamos mal, no nos podemos olvidar de que tenemos a nuestra familia y amigos que nos pueden ayudar. Suliman S.

Algunas personas, cuando oyen esas palabras, deberían saber afrontar, que no pasa nada y a todos les tocara algún día. No tienen por qué asustarse y vivir con miedo hasta ese momento. Además todos los seres vivos vamos a seguir el mismo camino; puede que unos acaben antes y puede que otros, más tarde, pero acabaremos todos igual. Samuel T.

Es algo que va a pasar a todos los seres vivos y es algo natural que se podría hablar sin problema, pero sin perder el respeto a la persona fallecida. Eva T.



Cuando un familiar muere, da mucha pena, pero hay que asimilarlo, sí que hay que decírselo a los niños, aunque lloren porque ya ha pasado y lo pasado no se puede cambiar. Cuando un familiar muere, se le hace un funeral, primero se llora pero luego hay que ir acostumbrándose y seguir viviendo los demás, cada uno su vida. Óscar A.

Todos sabemos que nos vamos a morir algún día, aunque duele cuando ocurre; es como un ciclo de la vida, que la gente viene y va. Cuando se te muere alguien conocido o un familiar te duele mucho, es algo normal porque si es un familiar te duele porque le quieres de verdad. Mbarka M.

Yo creo que deberíamos suavizar un poco la palabra muerte, porque algunas personas consideran que esa palabra es muy fuerte, entonces se ponen aún más tristes que si decimos fallecer, se ha ido… Irene D.

A mí me pasa, cada vez que pienso en la muerte, me agobio y no puedo estar tranquila. Paz G.

Aunque, al fin y al cabo, nos vaya a pasar a todos más tarde o más pronto, no es lo mismo que cuando un bebé nace, nos alegramos que, por ejemplo, cuando nos enteramos de que hemos perdido a un ser querido con el que has compartido experiencias divertidas y al que aprecias. A muchas personas no les gustaría eso de hablar de forma natural de la muerte porque trae recuerdos con personas que se han ido y no van a volver, una de esas personas soy yo. Ainhoa S.

Por muy natural que pensemos que es, cada persona se lo toma como quiere, unos bien, otros mal, pero aun así no creo que hablar de la muerte sea muy agradable para ninguna persona. Cada cual puede expresarse como quiera, pero hablar de la muerte de una forma muy suelta puede hacer que otras personas le recuerden a una pérdida. Delia Ch.

Aunque todos debemos ser conscientes de que la muerte es una realidad y que a todos nos va a llegar, entiendo que a muchas personas no nos gusta hablarlo ya que nos entristece al recordar a los seres queridos que se han ido, y nos cuesta mucho pensar en ese día que nos tocará, por eso intentamos no hablar del tema y vivir el momento… Paula M.



Aunque todo lo que vive, muere; hay que ser consciente de lo que te puede pasar para que cuando seas mayor, sepas las consecuencias y no sufrirás tanto. Iker P.

Cuando unos hablan de la muerte, se ponen tristes porque les recuerda a algún familiar o amigo que ha muerto Mohamed L.

Eso es cosa tuya, no te pueden obligar a algo que no quieres contar o te sientes mal al hablar de eso. Tú eres el que quiere compartir algo, pero no te tienes que sentir mal de algo natural. Siempre hay que respetarlo. Marina A.