07/02/2017 a las 06:00

Creo que es algo subjetivo y depende de la visión que tenga esa persona. Puede haber gente que piense que es un tema normal, como cualquier otro, y también puede haber gente que piense que hay que tener un respeto y que no se debería de hablar tan naturalmente. Por otra parte, es un tema un poco delicado para los niños porque no entienden bien qué ha pasado, y cuando se enteran, a veces se quedan un poco confusos. Yo opino que se debería hablar de este tema como también podemos hablar de otras cosas, pero teniendo un respeto y sabiendo bien lo que decimos. Naiara S. 1ºA

Yo creo que sí se tendría que hablar de ello, que hay que cambiar ese miedo que se tiene la sociedad a la muerte; ya que, de todos modos, todos nos moriremos algún día. Lucía O. 1ºA

Yo creo que si se tendría que hablar de la muerte de una forma más natural; porque, al fin y al cabo, todos nos moriremos algún día por la causa que sea y eso es lo más normal del mundo. Por eso, tenemos que hablar más sobre ello y concienciar a los niños. Álex L. 2ºA

Yo creo que hablar de la muerte no tendría que ser algo tabú ya que todos sabemos que es algo que pasa y está presente. Hombre, si por ejemplo estas con alguien que no tienes mucha confianza con él ni él contigo, si se le ha muerto algún familiar, pues no deberías hablarlo tan profundamente. Xabier R. 3ºA

Yo creo que se debería romper el tabú. Aunque creo que no se debe hablar de ella de forma natural con todo el mundo y si se habla es un tema que tiene que tratarse con cuidado y respeto hacia las personas con las que estés hablando y los muertos. Anne M. 3ºA

En mi opinión no se tendría que romper el tabú, porque la muerte es una cosa seria y si hablas de ello de forma natural a otras personas puede que a alguien le siente mal, por eso creo que se tendría que seguir hablando como hasta ahora o al menos, utilizar eufemismos con los niños para que no sufran. Jon M. 3º PMAR

Yo creo que sí, porque no se habla casi nada y cuando los niños son pequeños no saben lo que pasa o ha pasado y cuando ya somos más, adultos ya vamos teniendo más conciencia y sabemos lo que es. Jorge L. 3º PMAR

Yo creo que no se debería hablar de los muertos, porque es algo muy personal, por la gente que ha perdido a su familiar que estará dolorida. Estaría mal hablar de esa persona desaparecida delante de su familia con tanta normalidad. Andrés R. 3º PMAR

Creo que el tabú se debe retirar porque la muerte es algo que todos terminan yendo y si el tabú retire la muerte no sería algo tan prohibido nombre. Aunque creo que los niños pequeños o personas con problemas deberían embellecer la verdad no traumatizar. Aritz E. 3º PMAR

Yo creo que sí, porque la muerte es una cosa normal que nos va a ocurrir a todos; es como nacer, crecer, reproducirse y, por último, morir, y no veo normal que se tenga que cambiar la forma de decirlo, porque, si no, habría que cambiar todo el ciclo de la vida, ¿no? Siempre se podrán usar eufemismos para hablarle a los más pequeños y que no se sientan mal. David T. 3º PMAR

En mi opinión, se debería de romper este tabú, ya que es algo natural que nos va a pasar a todo el mundo. Tamara L. 4ºA

Sí, porque hay que hablar de la muerte y saber más cosas sobre ella, porque hoy en día nos puede pasar y tenemos que saber afrontarlo. Ousassima A. 4ºB