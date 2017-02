07/02/2017 a las 06:00

En mi opinión la muerte es algo natural, debemos afrontar la realidad, así no nos llevaremos decepciones y no nos costará tanto asimilarla. El hecho de saber desde un principio que los que se irán no volverán, pero su recuerdo permanecerá será difícil de afrontar, pero esta es la realidad. De esta manera valoraremos y disfrutaremos más de la vida. Daniela M.

Yo creo que la muerte debe ser un tema natural de la misma manera que nacemos, crecemos, trabajamos...morir también es parte de la vida. La muerte también forma parte de la vida y debería hablarse entre familias, amigos…como un tema normal y así nos ahorraríamos muchas depresiones y lo asimilaríamos mejor. Marta F.

La muerte se debe tomar como algo normal ya que al final a todos nos va a llegar el momento de despedirnos y es parte de la propia vida. Al saber que vamos a tener un final, nos obligamos, de alguna manera a hacer y vivir lo que queremos, a cumplir nuestros sueños. Oihane S.

Yo creo que la muerte debería ser un tema natural ya que la muerte es parte la vida, es inevitable. Engañarte a ti mismo con el tema de la muerte es una pérdida de tiempo, nadie escapa de la muerte. La muerte será mala si tú piensas que es mala. Adriana T.

Yo creo que la muerte se tiene que tratar de forma natural porque si la tratas de forma tabú, no expresas tus sentimientos. Si tratas el tema de la muerte de forma natural puedes expresar tus sentimientos, y superarlo antes con ayuda de tu familia o de expertos. Hugo T.