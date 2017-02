07/02/2017 a las 06:00

Los niños no son capaces de leer correctamente un texto y menos de comprender su significado. No saben hacer dictados y se niegan a leer en voz alta en clase porque sus compañeros se ríen de ellos. Y hasta que no descubren el nombre de su trastorno y qué deben hacer para mejorar sufren mucho. Son los alumnos disléxicos. Más de 5.200 niños entre 3 y 18 años en las aulas navarras sufren dislexia u otros trastornos de aprendizaje (discalculia, problemas