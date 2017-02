I-E rechaza que el Departamento de Educación "priorice" el modelo D

Actualizada 07/02/2017 a las 12:51

Izquierda-Ezkerra ha lanzado una campaña a favor de la escolarización en la escuela pública al entender que es "la mejor opción" y la "mejor decisión que pueden tomar las familias para que sus hijos reciban una formación integral".



"La escuela pública es garantía de calidad, de socialización y de no discriminación", ha defendido la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón en una rueda de prensa que ha ofrecido este martes junto al también parlamentario José Miguel Nuin y Joseba Eceolaza, miembro de Batzarre.



De Simón ha resaltado que la escuela pública "está en continua transformación y en continuo crecimiento", una escuela que, según ha dicho, "aspiramos a mejorar y a la que esperamos que se incorporen paulatinamente más alumnos".



La parlamentaria de I-E ha destacado que las razones de que la educación pública sea "una excelente opción, y por lo tanto, la mejor" son que "garantiza el acceso a la escolarización en condiciones de gratuidad, no buscando ningún tipo de negocio como puede ocurrir con cualquier empresa de iniciativa privada" y, además, es "accesible para todos".



También ha resaltado que la escuela pública "no segrega, genera cohesión social, garantiza el acceso al conocimiento tanto del euskera como del castellano, es integral, equitativa, innovadora, democrática, laica, inclusiva y global, ya que no pretende que un centro sea mejor que otro, sino que todos los centros escolares públicos sean los mejores independientemente de que estén en una zona u otra".



La campaña, que consta de un decálogo con las razones de I-E para que las familias se decanten por la escuela pública, también incluye la presentación de mociones en los ayuntamientos y el Parlamento foral para que estas instituciones "animen a las familias a escolarizar a sus hijos en centros educativos públicos como garantía de una educación de calidad para la socialización de todos en convivencia".



Además, Izquierda-Ezkerra remitirá el material a los propios centros educativos públicos y a las apymas y difundirá la campaña en las redes sociales coincidiendo con la semana de prematriculación.



LA COALICIÓN "NO COMPARTE" LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO



Por otro lado, Marisa de Simón ha remarcado que la coalición no comparte la campaña impulsada por el Departamento de Educación a favor del modelo D, que ha sido "una decisión unilateral". "Nosotros apostamos, pedimos e instamos a Educación a una campaña que promueva la escolarización en los centros públicos de enseñanza, independientemente del modelo lingüístico que elijan las familias", ha argumentado.



Tras señalar que entiende que se implementen medidas informativas para que en la zona no vascófona conozcan la posibilidad de escolarización en el modelo en euskera, De Simón ha rechazado "esa priorización que ha hecho el Departamento de Educación en su campaña en relación al modelo D" y ha incidido en la idea de que "nosotros defendemos la escuela pública en cualesquiera de su circunstancias y modelos".