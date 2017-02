Actualizada 07/02/2017 a las 12:47

La portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, ha registrado una solicitud de comparecencia para que la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, "dé explicaciones" sobre el borrador del Decreto que regula el uso del euskera en la Administración.



"Al examinar el borrador hemos visto con preocupación el aumento del porcentaje que va a puntuar el conocimiento del euskera a la hora de acceder a un puesto de trabajo en la Administración", ha indicado en una nota la portavoz 'popular'. "En la zona vascófona este porcentaje se sitúa entre el 11% y el 23%, cuando en el anterior decreto estaba entre el 6% y el 10%", ha indicado.



Para el PPN, "aún más preocupante es que en la zona mixta el conocer euskera va a puntuar entre un 7% y un 14%, y en la zona no vascófona, un 7% del total de puntos, lo que va a suponer una discriminación absoluta para los castellanoparlantes, que no hay que olvidar que son el 88% de los navarros".



Ana Beltrán ha afirmado que esto "no hace más que redundar en la intención del Gobierno de Navarra de imponer esta lengua sea como sea, lo han hecho en la educación y ahora quieren hacerlo también en la Administración". "Nos preguntamos qué piensa hacer el Gobierno para no generar discriminación entre los navarros no vascoparlantes que se presenten a las oposiciones, y que de entrada ya vayan a contar con una puntuación inferior por no saber un idioma que no tienen obligación de saber, pues hay que recordar que, por mucho que este Gobierno se empeñe, el euskera no es oficial en Navarra, sólo lo es en la parte norte de la Comunidad, y elaborar un decreto que valora como mérito el euskera en toda Navarra y con semejantes porcentajes es a todas luces injusto", concluye Ana Beltrán.