El Parlamento apoya el acuerdo del Consejo del Diálogo Social para el Plan de Empleo

Actualizada 06/02/2017 a las 15:09

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que apoya el acuerdo firmado el pasado 25 de enero por la Comisión Permanente del Consejo Navarro del Diálogo Social en el que se establece la hoja de ruta para la negociación del Plan de Empleo.



Este punto del texto, presentado por el PSN, ha salido adelante con los votos a favor de UPN, PSN y PPN, que han apoyado toda la declaración, y de Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra, mientras que EH Bildu y Podemos han votado en contra.



A través de la declaración, el Parlamento de Navarra "asume el diálogo social como elemento fundamental y estratégico para la consecución de un desarrollo económico y social equilibrado para la Comunidad foral".



Además, el Parlamento de Navarra, con los votos en contra de EH Bildu y Podemos y la abstención de Geroa Bai e I-E, "defiende y apoya el Consejo del Diálogo Social como un órgano tripartito de encuentro, participación y negociación institucional entre los agentes económicos y sociales y la Administración foral".



Asimismo, el Parlamento de Navarra insta al Gobierno foral a "fortalecer el diálogo social en el ámbito de sus competencias a través de la generación de políticas y recursos para la promoción del mismo".



Por otro lado, la Cámara foral "rechaza las acusaciones respecto a la financiación irregular de las organizaciones sindicales y empresariales se refiere en relación a la ejecución de los programas del Plan de Empleo" y traslada su "apoyo" al trabajo del Servicio Navarro de Empleo y la Cámara de Comptos que "ha sido cuestionado, en lo que al control de los programas gestionados por la CEN, UGT y CCOO se refiere".



Estos dos puntos del texto han salido adelante con el apoyo de UPN, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra, mientras que Geroa Bai, EH Bildu y Podemos los han rechazado.



DISCREPANCIAS ENTRE LOS GRUPOS



En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta, Carlos García Adanero, de UPN, ha considerado que en este tema "sigue el lío del Gobierno", teniendo en cuenta que el cuatripartito ha votado de forma diferente, y ha esperado que el Ejecutivo foral "siga en su propuesta y siga funcionando el Consejo de Diálogo Social".



En representación de Geroa Bai, Koldo Martínez ha defendido la actuación del Gobierno de Navarra en esta cuestión y ha calificado de "inadmisible, reprobable y rechazable que se diga que en el tema de diálogo social estamos exactamente igual que hace dos años". Así, ha puesto en valor "las modificaciones que se han dado en este tema" y ha reivindicado que "el diálogo social el mejor instrumento que tenemos para modificar las políticas sociales y toda las que tienen que ver con el empleo".



Por contra, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha señalado que el diálogo social es "un elemento fundamental, pero no en los términos que se entendía en las anteriores legislaturas ni como el actual gobierno quiere seguir planteándolo y resucitando el Consejo de Diálogo Social".



"La paz social tuvo un precio y tuvo el precio de esta lluvia de millones de euros que percibieron UGT, CCOO y la CEN", ha expuesto Araiz, quien ha defendido que "hay espacios para que el diálogo social se pueda plantear de otra manera". Ha avanzado, además, que EH Bildu está estudiando la posibilidad de presentar una proposición de ley para derogar la ley foral de creación del Consejo de Diálogo Social que "fue aprobada con muchas prisas".



En esta misma línea, Laura Pérez, de Podemos, se ha mostrado a favor de que "se busquen espacios de diálogo social", pero ha cuestionado el Consejo de Diálogo Social, que "no ha sido un órgano plural" y sobre el que "se ha actuado con cierto oscurantismo". "No compartimos que se legitime este espacio como un espacio de diálogo social entendido como el que se tiene que dar, un diálogo plural y participado", ha declarado.



La socialista María Chivite ha reivindicado que el diálogo social es "un elemento fundamental en el eje del desarrollo económico y social de Navarra" y ha expresado "todo" su apoyo al Gobierno foral para que "siga trabajando en la línea de acordar con los agentes económicos y sociales".



La portavoz parlamentaria del PPN, Ana Beltrán, ha defendido que el diálogo social es "imprescindible" para el desarrollo económico, mientras que José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha esperado que "se cumpla el acuerdo firmado" y que el Gobierno foral "siga trabajando a futuro para sentar a todos los agentes sociales en una mesa".