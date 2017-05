04/02/2017 a las 06:00

No entrará a prisión porque ha conseguido en un día reunir 6.000 euros con los que indemnizar a su expareja y a su hija, de ahí que se le haya aplicado la atenuante de reparación del daño. Pero el hombre ha reconocido que abusó de forma continuada de la niña, cuando tenía 8 años, y ha aceptado dos años de prisión y cinco de alejamiento.

El acuerdo fue alcanzado ayer entre fiscalía y defensa, y la acusación particular no se opuso. Según la sentencia de la Sección Segund