UPN propone rechazar la campaña informativa para la preinscripción en el próximo curso

Actualizada 03/02/2017 a las 14:42

UPN ha propuesto, a través de una moción, que el Parlamento de Navarra rechace las campañas realizadas por los departamentos de Educación y Relaciones Institucionales del Gobierno foral en relación con la divulgación del periodo de preinscripción escolar en Navarra para el curso 2017-2018 "por no respetar la libertad de los padres a la hora de elegir el modelo lingüístico en el que quieren matriculas a sus hijos e hijas".



El portavoz regionalista de Educación en el Parlamento, Alberto Catalán, ha afirmado en una nota que hasta ahora el departamento de Educación ha venido realizando una campaña informativa sobre el periodo de preinscripción escolar en la que se informa a las familias sobre las fechas en las que deben inscribir inicialmente a sus hijos en los centros educativos de Navarra y se divulga la oferta educativa. "La citada campaña ha sido respetuosa con la libertad de los padres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos y nunca ha discriminado ningún modelo lingüístico en su realización", ha añadido.



Sin embargo, ha criticado, "este año el departamento de Educación y el de Relaciones Institucionales han realizado sendas campañas en las que se promocionaba un modelo lingüístico, enseñanza en vascuence, por encima del resto de modelos lingüísticos, en el caso del Departamento de Relaciones Institucionales sin tener ninguna responsabilidad en el sistema educativo navarro".



"Esta situación ha sido especialmente llamativa en la zona no vascófona de Navarra en la que no se ha realizado ninguna referencia, charla o reunión para explicar a las familias otros modelos lingüísticos que no fuese en vascuence, lo que ha evidenciado el sesgo y el sectarismo de la campaña realizada por ambos departamentos", ha criticado.



Asimismo, Catalán ha preguntado al Gobierno "cuál es el desglose pormenorizado del gasto de la campaña realizada por el Instituto Navarro del Vascuence", pidiendo que se especifiquen costes y soportes utilizados para cada uno de los modelos lingüísticos. "También queremos saber las líneas generales e información sobre la oferta educativa para el curso 2017-2018 difundida en los medios de comunicación y en los propios centros educativos sobre el periodo de preinscripción escolar y por qué sólo se publicita e informa por parte del Gobierno del modelo D", ha concluido.