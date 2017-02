Geroa Bai afirma que el decreto de las lenguas "es un avance en el uso del euskera"

Actualizada 03/02/2017 a las 18:48

Geroa Bai ha afirmado que el proyecto de Decreto Foral de las Lenguas propias de Navarra presentado por el Ejecutivo foral "es un avance en la normalización del uso del euskera y da libertad a la ciudadanía para poder comunicarse con la Administración en esta lengua".



La coalición considera que es un decreto "garantista" porque "da respuesta al derecho de la ciudadanía a elegir la lengua en la que se quiere dirigir a la Administración y a su vez respeta los derechos del personal que trabaja en ella". "Una posibilidad que hasta ahora no existía, ya que una de las lenguas propias de Navarra no era reconocida ni tenida en cuenta", ha añadido la formación en un comunicado.



Asimismo ha destacado que "se ha realizado desde el análisis técnico y con las aportaciones de las cuatro fuerzas que apoyan al Gobierno de Barkos, en un proceso enriquecedor".



Geroa Bai ha recordado que "sin contar con el Departamento de Educación, solo el 0,9% de las plazas de la Administración tiene a día de hoy perfil bilingüe". "Hay dos plazas con perfil bilingüe de los 379 funcionarios del departamento de Cultura, Deporte y Juventud; el euskera no es requisito en ninguna de las 104 plazas de encargado de biblioteca que figuran en la plantilla orgánica; no hay plazas bilingües en el área de Turismo, que atiende las oficinas; no hay ni una sola plaza bilingüe entre los 444 funcionarios de hacienda que incluye atención a la declaración de la renta; y en el CHN, que cuenta con 6.142 trabajadores, ninguna plaza cuenta con perfil lingüístico", detalla la coalición.



La formación ha asegurado que el decreto "cumple la legalidad de lo establecido en la Ley del Vascuence" y ha remarcado que "existe una planificación porque los Departamentos van a tener un año para establecer las necesidades, y se va a establecer un calendario progresivo de aplicación". "El objetivo final es normalizar una situación anómala, por la que una de las dos lenguas propias de Navarra quedaba relegada a un segundo plano", ha añadido.



En la misma línea, Geroa Bai valora como "muy positivo el paso dado por el Gobierno de Navarra en relación a las Escuelas Infantiles, que a partir del curso que viene ofrecerán modelo educativo en euskera en el Casco Viejo y en San Jorge". Una medida "abre las posibilidades de elección de las familias y cubre una demanda que viene de años atrás". Igualmente, ha destacado el "descenso de las tarifas que ha aplicado el Ejecutivo, que busca garantizar una educación de calidad para todos y para todas".