Barkos espera "sensibilidad" del tribunal para la atención sexual a los sin papeles

Actualizada 03/02/2017 a las 16:19

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha indicado este viernes que, tras el recurso presentado por el Estado, espera de la "sensibilidad" del tribunal para que no se suspenda la atención sexual y reproductiva que reconoce Navarra a los inmigrantes en situación irregular.



Barkos ha subrayado que la postura del Estado no solo no es compartida por la mayoría del Parlamento de Navarra sino tampoco por el Ejecutivo foral, que igualmente discrepa "de la filosofía que nos ha traído hasta aquí".



Ahora el Gobierno de Navarra dispone de diez días para presentar sus alegaciones y oponerse a la suspensión del artículo que pretende el Estado en el recurso que interpuso este jueves.



En contra de esta suspensión, el Ejecutivo foral recuerda que el Decreto que incluye el artículo cuestionado es un desarrollo de una ley foral del año 2013 que está en vigor.



La ley navarra regula la atención sanitaria integral desde el sistema público y aunque fue recurrida por el Estado, al igual que las de otras autonomías, el Constitucional todavía no se ha pronunciado.



Por eso para Uxue Barkos "la clave" ahora "estará en que se suspenda o no" la aplicación del citado artículo para la atención sexual y reproductiva de las "personas sin papeles", y de ahí que haya apelado a "la sensibilidad el tribunal" para que no lo haga en tanto no se pronuncie sobre el fondo del asunto.