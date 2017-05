UPN y PPN defienden la alta velocidad y el cuatripartito se opone a trenes de 300km/h

Actualizada 02/02/2017 a las 12:14

UPN y PPN han defendido este jueves que el tren de alta velocidad llegue a Navarra al igual que "ha llegado a otras Comunidades", mientras que el cuatripartito se muestra partidario de otro tipo de modelo ferroviario, a la espera de que se defina el nuevo convenio entre los Gobiernos navarro y central.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que tiene "el compromiso del presidente del Gobierno de que el tren de alta velocidad va a llegar a Navarra". "No tengo por qué dudar de eso", ha dicho, para insistir en que "si no hay algo palpable UPN no apoyará los Presupuestos Generales del Estado".



A su juicio, es "totalmente imprescindible" que el TAV llegue a Navarra y haya "una plataforma nueva". "Estamos hablando del futuro de esta Comunidad, de su competitividad y no nos podemos quedar atrás", ha expuesto, para indicar que al resto de CCAA "está llegando con los impuestos del conjunto de los españoles y también de los navarros".



Sobre las palabras de la presidenta de que se está creando confusión, Esparza ha dicho que "la presidenta tiene un problema, pero no lo tiene con la oposición, lo tiene internamente". "Podemos no quiere TAV, Bildu tampoco e I-E no sé si se ha pronunciado... tienen un lío interno", ha dicho, para añadir que "Podemos y EH Bildu están en contra de proyectos estratégicos".



Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que este proyecto estaba paralizado desde 2013 y "gracias a la llegada del Gobierno del cambio empezamos a dar pasos en las negociaciones con el Estado y esto hace que UPN se revuelva".

Ha considerado "importantes" los "acuerdos con el Ministerio" y el modelo que ha abordado entre ambos Ejecutivos, "un tren rápido para personas y mercancías y que meta a Navarra en el eje Cantábrico-Mediterráneo con ancho internacional". "Contentos en la medida en que se han empezado a dar pasos en la negociación del tren de altas prestaciones", ha dicho, para señalar que "el acuerdo recoge lo que dice el acuerdo programático".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha pedido la comparecencia de Manu Ayerdi para conocer "si hay un compromiso por parte del Estado distinto al que ya en 2013 se manifestó en torno a los tres subtramos del tren". "No nos queda claro y no compartiremos en ningún caso mantener la alta velocidad en el tramo Castejón-Esquíroz", ha comentado.



Ha indicado que "apostamos por ese corredor, por un ancho internacional, por pasajeros y mercancías y no por un modelo de TAV tal como venía diseñado por el convenio con UPN". "Nosotros apostamos por la infraestructura actual y lo demás es, como quería UPN, querer tener un trozo de TAV porque Navarra no puede estar sin TAV y tener 60 km es un auténtico despilfarro", ha dicho.



La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha defendido buscar "las vías que garanticen la vertebración territorial y que el impacto medioambiental, económico y social sea el menor posible" y ha añadido que "habrá que ver su viabilidad".



Según ha dicho, "al menos ha quedado descartado de antemano lo que era el tren de alta velocidad por su coste elevadísimo y teníamos claro que no lo queríamos de ninguna manera". "Sobre esta nueva opción, es un tema que tenemos que seguir discutiendo porque habrá que ver en qué consiste, su repercusión...", ha añadido.



La socialista María Chivite ha afirmado que "igual lo de menos es como se llame" el tren, "sino que nos conecte con la Y vasca y con Zaragoza, y tengamos tiempos competitivos tanto en pasajeros como en mercancías". "Cómo se llame me parece que es lo de menos", ha reiterado.



Ha dicho Chivite que "ya me hubiera gustado que UPN hubiera tenido esta posición tan firme cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta y ellos gobernaban en Navarra, hubiera sido bastante más sencillo". "En lo que llevamos de legislatura nuestro discurso ha sido buscar las posibilidades que hay en esta materia y tener tiempos competitivos", ha expuesto.



Desde el PPN, Ana Beltrán ha manifestado que el Gobierno central se ha comprometido con el PPN, "antes que con UPN", en que llegue la alta velocidad a Navarra. "Yo quiero tranquilizar porque algunos queremos que el TAV llegue a Navarra", ha dicho, para indicar que el Ministerio ha mostrado su "compromiso" para que así sea.



Ha defendido Beltrán como "imprescindible" el TAV en Navarra y "si otras CCAA lo tienen nosotros lo queremos exactamente igual". "Trabajaremos como nadie para ello", ha dicho, para advertir de que "estaremos muy pendientes de que se lleve adelante lo antes posible". "Vamos a estar muy empeñados", ha insistido.



Según ha dicho, "yo tengo entendido que van a continuar las obras de la alta velocidad en el tramo Castejón-Pamplona, a la vez que se hacen los arreglos ferroviarios".



José Miguel Nuin, de I-E, ha indicado que "antes de ayer asistimos en el Ministerio a la ceremonia de entierro del convenio firmado en 2010 y nos felicitamos por ello; es una magnífica noticia que este convenio esté muerto y enterrado porque era una ruina para la sociedad navarra".



Nuin ha comentado que "hay que apostar por un tren que sea útil al territorio y a las personas y a la economía, que sea viable, más barato y sostenible; pasajeros, mercancías, ancho europeo y no obsesionarse por velocidades absurdas". "Ahora hay que trabajar un nuevo convenio, ya opinaremos si se ajusta a esto", ha expuesto.