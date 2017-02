Laura Pérez dice que Bescansa ha sido "coherente" con su renuncia

Actualizada 02/02/2017 a las 11:36

La secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, ha afirmado que Carolina Bescansa y Nacho Álvarez han sido "coherentes" con su renuncia a estar en la dirección de Podemos y ha asegurado que "son dos compañeros que tienen muchísimo que aportar.



Laura Pérez ha señalado, a preguntas de los periodistas, que ambos dirigentes "han tomado una decisión coherente, dijeron que si no había consenso no se presentarían en ninguna de las listas -en Vistalegre II-, pero en Podemos, como proyecto colectivo que es, no solo se aporta y se trabaja desde las ejecutivas y desde las direcciones". "Son dos compañeros que tienen muchísimo que aportar al proyecto allí donde estén y su compromiso es seguir haciéndolo", ha asegurado.