El cuatripartito analiza el lunes la posible modificación de la ley de Símbolos

Actualizada 02/02/2017 a las 14:34

Los cuatro grupos que sustentan al Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, mantendrán una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático el próximo lunes, una reunión en la que abordarán diferentes temas, entre ellos, la posible modificación de la actual Ley de Símbolos.



El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha explicado que tienen "muchos temas sobre la mesa" y ha defendido que el acuerdo programático tiene "muy buena salud". "Todos los organismos vivos tienen problemas afortunadamente; los únicos que no los tienen son los organismos muertos", ha expuesto, para añadir que "el problema sería tener problemas y no saber cómo resolverlos".



Ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que hablarán de la posible modificación de la Ley de Símbolos, "cómo ve cada grupo su posicionamiento".



La portavoz de Podemos, Laura Pérez, ha señalado que "el ambiente está como siempre" en el seno del cuatripartito, "de hecho más calmo tras los debates de presupuestos y la intensidad de final de año". "Ahora, desde el sosiego, queremos definir cuáles han de ser las prioridades", ha dicho.

Ha expuesto que abordarán la modificación de la Ley de Símbolos, que "hemos querido vincular a la ley de incompatibilidades", y también quieren proponer, "una vez que finalice el proceso de tramitación con los colectivos de la ley LGTB", la ley contra las violencias machistas y por la igualdad.



Por su parte, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha indicado que la actual Ley de Símbolos es "excluyente", que "está hecha para la exaltación de algunos símbolos concretos, más que para un uso normal de los símbolos de Navarra". "Votamos en su día en contra de la ley vigente y vamos a votar a favor de su derogación", ha dicho.



Ha señalado que no propone que "los símbolos oficiales de Navarra se cambien, siguen siendo los que están en el Amejoramiento y no hay ningún otro símbolo nuevo". "La bandera republicana no va a ser símbolo oficial de Navarra, a mi me gustaría pero no va a ser", ha precisado.