Duros reproches de la oposición a Ana Ollo por su trato a las víctimas de ETA

Actualizada 02/02/2017 a las 23:21

UPN, PSN y PPN han dedicado este jueves duras críticas a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, por "faltar a la verdad sobre la relación del Gobierno foral con las víctimas de ETA", si bien el cuatripartito ha evitado que la consejera fuera reprobada por el pleno del Parlamento navarro.



El PPN ha defendido una moción de reprobación a Ana Ollo que ha recabado el apoyo de UPN y PSN, pero Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra, haciendo valer su mayoría.



La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha indicado que el 9 de diciembre, en rueda de prensa, la consejera Ana Ollo afirmó que las víctimas de ETA le habían trasladado "una visión muy positiva" del programa puesto en marcha por la Dirección General de Paz y Convivencia. Sin embargo, unos días después, familiares de todas las víctimas mortales de ETA en Navarra suscribieron un comunicado para afirmar que las declaraciones de la consejera "no se corresponden en absoluto" con su sentir.



Así, Beltrán ha acusado a Ana Ollo de ofrecer una "sarta de mentiras y medias verdades" y ha indicado que la consejera "no puede estar al frente de un departamento que desprecia a las víctimas de ETA". "No puede estar al frente del departamento quien miente sobre los contactos que ha mantenido con las víctimas. Han preferido estar al lado de los amigos de los verdugos", ha indicado, para pedir la dimisión o el cese del director general de Paz y Convivencia, Álvaro Baráibar.



El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha indicado que este no es "un debate más en esta Cámara, ni es una reprobación cualquiera, es una reprobación ética, que tiene que ver con la decencia democrática". "Jamás debió llegar este debate a esta Cámara, pero que estemos hoy aquí es responsabilidad de la presidenta del Gobierno de Navarra", ha indicado, para afirmar que Uxue Barkos "jamás" debió pactar con EH Bildu.



"¿Quién apoya a Barkos? La apoya EH Bildu, una formación que a día de hoy sigue sin condenar a una banda asesina como ETA. Jamás de los jamases debió alcanzar un pacto con el diablo. Quiere blanquear la presencia de Bildu en su Gobierno creando una Dirección General de Paz y Convivencia porque su Presidencia está manchada", ha indicado, para afirmar que si Ana Ollo "tuviera un poquito de vergüenza, debería haber dimitido".



Por el contrario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que su grupo "trabaja para conseguir justicia, verdad y reparación para todas las víctimas, las de antes y las de ahora, y esto es lo que estoy convencido que defienden el Gobierno de Navarra y la consejera Ana Ollo". "Decir que el departamento desprecia a las víctimas de ETA es mentir para obtener rédito político", ha indicado.



Además, Martínez ha expresado "el respeto más absoluto de Geroa Bai hacia el dolor de las víctimas, de todas las víctimas, y nuestro deseo y compromiso militante para que nunca más haya en nuestra tierra una sola víctima de violencia injusta e ilegítima". Además, ha mostrado a todas las víctimas de ETA en Navarra "la solidaridad en su dolor y el respeto a sus sentimientos".



Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha afirmado que este debate forma parte de "un show del tripartito" de la oposición y ha indicado que "es la evidencia de su incapacidad para asimilar que hay una nueva mayoría".



Bakartxo Ruiz ha señalado que su grupo reconoce "el derecho a reconocimiento, justicia y verdad para todas las víctimas". "La palabrería de UPN, PSN y PPN no trae nada positivo, no hace ninguna aportación a nadie, y no sirve para salir del inmovilismo. Al contrario, creemos que tienen intereses partidistas claros y creemos que no miran de ninguna manera al interés general. La mayoría de la gente no se merece esta situación de crispación general que queréis generar", les ha dicho.



El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha trasladado "un abrazo inmenso a todas las víctimas, en especial a las 42 que han suscrito el comunicado al que hace referencia la moción". "No me siento capaz de polemizar ni una letra sobre su comunicado", ha indicado.



Buil ha señalado que mientras el PPN propone cesar al director general de Convivencia, Podemos le pide que "persevere" en su trabajo. "Las víctimas tienen un papel fundamental en la construcción del relato y en el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, y esta clave puede ser antídoto o precipitante del conflicto", ha advertido.



Por parte del PSN, Inma Jurío ha explicado que su grupo apoya esta moción, señalando que "la gestión que ha realizado la consejera ha sido nefasta en un tema tan sensible como el de las víctimas de ETA". "La gestión es una cosa pero que salga públicamente faltando a la verdad y que tengan que salir personas que han sufrido a decir que la consejera ha faltado a la verdad es muy grave", ha indicado.



Jurío ha señalado que la actuación de la consejera "se produjo porque seguramente fue un mandato de la señora presidenta, que le presionó y le dijo que quería una respuesta rápida y quería aparecer ofreciendo el mensaje de la reconciliación y del reconocimiento de las víctimas de ETA".



Finalmente, el portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, ha expresado su condena de la violencia de ETA, ha trasladado el apoyo a las víctimas y ha reivindicado que "a la hora de hacer el balance de todos los años de terrorismo debe quedar claro que matar en democracia fue ilegítimo, fue injusto y debe ser condenado".



Tras ello, ha valorado que el Gobierno de Navarra creara una Dirección General de Convivencia. "Sostenemos su necesidad, es muy importante el trabajo que va a acometer", ha destacado, para reivindicar también la memoria histórica. "No estamos hablando de hace 500 años. Estamos hablando de hace 80 años, cuando hubo 3.200 muertos. Y esto sigue empapando a la sociedad navarra y es muy importante que exista una dirección general que aborde de forma integral la convivencia. Esto se está haciendo por primera vez con este Gobierno", ha afirmado.



En su turno de réplica, Ana Beltrán ha afirmado que el Ejecutivo "gobierna con un partido que tiene las manos manchadas de sangre y tarde o temprano eso salpica".



Acto seguido, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha solicitado que esas palabras de Beltrán fueran retiradas del diario de sesiones porque "ninguno de los miembros que estamos en el grupo parlamentario de EH Bildu tenemos las manos manchadas de sangre". Beltrán ha dicho que no retiraba sus palabras.