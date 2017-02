Actualizada 01/02/2017 a las 13:37

UPN no apoyará los Presupuestos Generales del Estado si en los mismos no hay una apuesta por el tren de alta velocidad en Navarra, "exactamente igual que en otras comunidades", ha destacado el presidente de la formación regionalista, Javier Esparza.



Esparza ha señalado en conferencia de prensa que, tras conocer el contenido de la reunión entre el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el vicepresidente del Gobierno foral, Manu Ayerdi, esta mañana se ha puesto en contacto con el presidente Mariano Rajoy, que le ha expresado su compromiso de que "la alta velocidad llegue a esta comunidad".



El dirigente de UPN ha considerado que el Gobierno de Navarra "ha bajado el nivel de exigencia" sobre el TAV y muestra "muy poca ambición" al respecto, porque "está cómodo" en esta situación de falta de avances en el proyecto.



UPN, ha asegurado Esparza, "no va a permitir que Navarra sea una comunidad que se quede sin el TAV" y en este sentido ha destacado que la Comunidad foral quiere "lo mismo" que otras regiones, que es la alta velocidad para pasajeros y mercancías.



Esparza ha afirmado que no duda de la palabra del presidente Rajoy, pero ha señalado que, si ese compromiso con la alta velocidad en Navarra no se materializa en "actuaciones concretas", no apoyarán los presupuestos generales.

Esparza ha comentado que prefiere no valorar si la nota de este miércoles del ministerio, que habla de garantizar una "completa conexión ferroviaria" de Navarra con la red de alta velocidad, supone una "rectificación" con lo anunciado este martes. "Se tendrá que aclarar el Ministerio", ha indicado.



El presidente de UPN ha insistido que le da "mucha tranquilidad" que Rajoy le haya trasladado su compromiso con el TAV en Navarra y ha subrayado que "alta velocidad" significa construir una nueva plataforma para trenes que circulen a más de 250 kilómetros/hora, "exactamente igual que en otras comunidades de este país, ni más ni menos".



"No vamos a renunciar a algo que pensamos que es irrenunciable para esta tierra", ha declarado Esparza, que ha considerado que el Gobierno de Navarra "no está defendiendo el mejor proyecto para el conjunto de los navarros".



Aunque en el pasado el proyecto ha podido estar paralizado, en su opinión en la actualidad no es así, porque "el momento es distinto, desde el punto de vista político y económico".