La plantilla de Urgencias denuncia una situación "insostenible" en Navarra que "se agrava cada día"

Actualizada 01/02/2017 a las 10:59

La plantilla de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) se ha concentrado este miércoles en la puerta del edificio de Urgencias para denunciar una situación que califican de "insostenible" y "que lejos de solucionarse, se agrava día a día".

La plantilla, en representación de los colectivos de enfermería, auxiliares y celadores, aunque respaldados por el resto de estamentos, ha criticado que existe "una falta de voluntad manifiesta" para solucionar los problemas del servicio "intentado acallar a unos, sobrecargando el inasumible trabajo de otros y pregonando el trabajo en equipo, cuando lo que se practica es el divide y vencerás".

Pese a ello, la plantilla reconoce que se han tomado medidas, pero insiste en que son "insuficientes".

"La plantilla no aguanta más unas condiciones laborales pésimas, una organización inexistente y unas jefaturas que no responden a las necesidades del servicio", ha señalado Juan Manuel del Moral en representación de los manifestantes.



En concreto, más de medio centenar de trabajadores se han concentrado tras la pancarta 'Urgencias S.O.S' para dar a conocer su situación y sus demandas, unas reivindicaciones que, según han dicho, apoyan el resto de personal del servicio, el personal administrativo, los técnicos de radiología y los médicos.



Juan Manuel del Moral ha asegurado que en Urgencias "se trabaja mucho y mal" y ha precisado que "se trabaja mal por el caos organizativo, la falta de liderazgo y por las continuas medidas impositivas por parte de la dirección que, lejos de solucionar, lo están haciendo inasumible".



Según ha dicho, hay "pacientes hacinados por falta de espacio, falta de camillas y sillas, mala previsión de necesidades y personal totalmente descompensado que no da abasto para cubrir unas necesidades básicas de cuidado dignas".

Asimismo, el representante de los trabajadores ha criticado que "existe una falta de voluntad manifiesta para solucionar los problemas del servicio, lo que ha derivado en que mucha parte de la plantilla se haya marchado ante la poca perspectiva de que el servicio mejore".



En su opinión, "es incierto que esto se deba a motivos estacionales o de gripe", ya que "esto también ocurrió el año pasado y ocurre continuamente". "El servicio de urgencias no funciona correctamente por la falta de previsión, de recursos y organización, sobre todo, de organización", ha subrayado.



Y ha censurado que se les cambie "la forma de trabajar, en ocasiones sin explicaciones y la mayoría de las veces en contra del criterio general de la plantilla, que se siente decepcionada con la nueva dirección porque no se tiene en cuenta sus sugerencias".



Por todo esto, Sira García ha demandado a los políticos y los gestores que "sean consecuentes con las quejas del servicio de urgencias difundidas por todos y que al parecer no les llegan" y ha defendido que "no es de recibo pregonar que somos la mejor sanidad del Estado y tener unas urgencias que no son capaces de atender en condiciones mínimos de calidad a nuestros pacientes".

REIVINDICACIONES



Para mejorar la situación, ha demandado "un espacio correctamente dimensionado para realizar el trabajo y atender a los pacientes del sistema público de salud; unas condiciones de trabajo dignas que velen por la salud laboral y los riesgos laborales a los que está expuesta la plantilla; y un material de trabajo digno, en condiciones, que facilite el trabajo".



También ha pedido "una plantilla estable que redunde en la calidad del servicio; formación continuada adecuada a las necesidades del personal y, sobre todo, unos gestores que sean líderes, que organicen revalúen y luchen por el trabajo en equipo y la calidad de los cuidados".

UNA SOBRECARGA "TREMENDA"

Asimismo, Juan Manuel del Moral ha afirmado que los trabajadores reconocen que "algunas cosas se han hecho", pero ha remarcado que "del paquete de medidas de 80 folios que hemos pedido, se han tomado cuatro medidas". "No está habiendo peligro, pero hay riesgo de cometer fallos porque tenemos una sobrecarga tremenda", ha advertido.



Según ha señalado, les han concedido una reunión con la dirección para tratar la situación y ha avanzado que, según los pasos que se tomen, irán a "más altas instancias, al gerente o el consejero".