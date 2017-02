Ciudadanos dice que la reunión Navarra-Fomento sobre el TAV fue "una tomadura de pelo"

Actualizada 01/02/2017 a las 18:26

Ciudadanos Navarra ha afirmado que la reunión que mantuvieron este martes el Gobierno foral y el Ministerio de Fomento para abordar el corredor ferroviario fue "una tomadura de pelo" y ha exigido "claridad y compromiso" con los convenios firmados en torno al tren de alta velocidad.



Ciudadanos ha señalado en una nota que hace más de 15 años que se firmó el primer documento entre administraciones asegurando la conexión entre Zaragoza y Pamplona mediante la red de AVE, lo que supondría la incorporación de la capital navarra a una red que "multiplicaría las conexiones ferroviarias de la capital y la comunidad", así como el traslado de la estación de Pamplona, "fondo de saco que divide a la ciudad y la aísla de una comunicación ferroviaria razonable".



La formación naranja ha indicado que, desde ese primer documento, con Gobierno del PP, ha habido dos legislaturas de Gobiernos del PSOE y otras dos del PP, "sin que ninguno de estos gobiernos haya avanzado prácticamente nada, no ya en las obras, totalmente paralizadas, sino en definir y asegurar la ejecución de las mismas, creando una sensación absoluta de inseguridad, de la que se ha aprovechado el actual Gobierno de Navarra, ese mismo gobierno en el que dos de sus cuatro socios son claramente contrarios al proyecto y Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra no tienen intención de acelerar ni comprometer obra alguna, tal y como adelantan en su pacto de legislatura".



Tras ello, Ciudadanos ha asegurado que la reunión entre el Gobierno y Fomento "es una tomadura de pelo más en este proceso". "El Gobierno del PP pretendió solventar el problema enmascarando su falta de voluntad con eufemismos como 'soluciones ferroviarias', 'tercer carril' o 'mejoras del corredor ferroviario'. Todo ello con el beneplácito y la complacencia de un consejero que fue a la reunión sin ninguna exigencia y encantado de la respuesta que le ofrecía el ministro", ha añadido.



Así, Ciudadanos ha afirmado que "sólo la repercusión que ha tenido en Navarra ha hecho que el Ministerio se apresure a enviar este miércoles una nota donde introduce la referencia al AVE que ayer no existía".



Por todo ello, ha exigido "claridad y compromiso con los convenios firmados" y ha advertido a UPN de que "es socio del PP en el Congreso y no puede asistir como comparsa a estas negociaciones". "Y lo mismo cabe decir al PPN. Al cuatripartito y especialmente al consejero Ayerdi solo le pedimos que no engañe a los navarros, que defienda los intereses de la mayoría, y recordarle especialmente que es consejero de Navarra, no un servidor de los intereses del Gobierno vasco y su partido, el PNV", ha concluido.