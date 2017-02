Ayerdi: "Vamos a un TAV de 230 km/h para pasajeros y de 100 km/h para mercancías"

Actualizada 01/02/2017 a las 14:05

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha manifestado, después de reunirse este martes con el ministro de Fomento para abordar el modelo ferroviario en la Comunidad foral, que "no hay una renuncia al corredor ferroviario en estándares internacionales y a que sea de uso mixto".

El consejero ha señalado, en rueda de prensa, que "si se entiende por alta velocidad un tren sólo para pasajeros y a más de 300 km/h no lo compartimos" y "vamos a ese concepto de estándares europeos, con velocidades de 200-230 km/h para pasajeros y de 80-100 km/h para mercancías".

Según ha continuado, "ninguno de los dos gobiernos defiende ese concepto". "El Gobierno de Madrid ha aprendido de esos trenes de alta velocidad sólo para pasajeros que no están siendo eficientes económicamente".

Sobre este asunto, la portavoz del Gobierno, María Solana, ha mencionado la nota del Ejecutivo central de este mismo miércoles en la que muestra su "compromiso con la llegada de la alta velocidad a Navarra". Y ha añadido que "más allá de la obsesión por la alta velocidad, que no han tenido ninguno de los dos gobiernos, está la firme intención de avanzar en altas prestaciones".

Preguntado Ayerdi sobre si el ministro este martes le trasladó este compromiso, ha comentado que "el ministro, siendo un hombre sensato, sabe que no se puede prometer lo que no se puede prometer". "En los compromisos de actuaciones megamillonarias dependientes de Presupuestos de muchas legislaturas, sería una osadía promoter lo que no se puede prometer", ha indicado.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Manu Ayerdi ha indicado que "la vía que tenemos ahora tiene 150 años" y que "en un tema que estaba muy parado en los últimos años, las dos Administraciones compartimos la visión global sobre el proyecto y nos ponemos a trabajar". "Donde había nada, ahora hay algo y que se concrete", ha defendido.

Ayerdi ha explicado que en la reunión de este martes ambas Administraciones hablaron "claramente" de corredor, "una visión estratégica compartida" y "concretándola en identificar Y vasca con Zaragoza pasando por Pamplona". "Quedó claro que íbamos a hablar en esos términos, en hablar de corredor", ha dicho.

"SOLUCIÓN MIXTA"

Sobre el tipo de tren, el consejero ha señalado que la visión de ambos gobiernos fue "compartida" en torno a una "solución mixta" de pasajeros y mercancías. "Una vez con un terreno de juego compartido, nos pusimos a analizar cada subtramo: Pamplona-Y Vasca; Pamplona-Tudela, y Castejón-Zaragoza", ha dicho.

Ha reiterado Ayerdi lo que este martes ya dieron a conocer y sobre el tramo Castejón-Zaragoza ha señalado que el ministro ha dado la orden de realizar un estudio con la mayor brevedad sobre las posibilidades que ofrece la infraestructura existente con el fin de optimizarla mediante pequeñas inversiones para mejorar los tiempos de viaje y conocer si podría satisfacer las necesidades de pasajeros y mercancías.

Este mismo estudio se realizará en el caso del tramo comprendido entre Pamplona y la Y vasca. En este caso, ha expuesto Ayerdi, se analizará la necesidad de incluir el ancho internacional para dar salida a las mercancías por la frontera.

También se estudiará la posibilidad de construir una segunda vía entre Pamplona y Alsasua, puesto que es posible que haya espacio suficiente en la plataforma ferroviaria ya construida en este subtramo. Entre Alsasua y la Y vasca ya existen dos vías.

Manu Ayerdi ha señalado que el ministro no adelantó plazos concretos para los estudios, pidiendo que lo realicen a la "mayor brevedad".

Y respecto al tramo Castejón-Pamplona, el vicepresidente ha explicado que ambos gobiernos reconocieron que el convenio firmado en 2010 ha quedado "desbordado por la realidad" y que acordaron mantener una reunión de la comisión técnica prevista en dicho convenio para elaborar uno nuevo. Será también en este ámbito donde se analice la devolución de los 44,5 millones de euros que el Estado adeuda a Navarra por la construcción del subtramo entre Castejón y Villafranca.

Sobre los 15 kilómetros ya construidos, Ayerdi ha indicado que se trata de "una plataforma y ahí no hay ninguna superestructura". "Es una plataforma sobre la cual puede ir el tren que decidamos; es una plataforma en la que entraría una doble. Puede entrar cualquier tipo de tren que decidamos", ha comentado.

Y sobre los 44,5 millones, el vicepresidente ha señalado que "teníamos una disputa jurídica sobre ese asunto, que sigue estando, pero el ministro entiende que toca y que hay que solucionarlo". "Por la vía del diálogo y del acuerdo, yo confío que en este 2017 esté el tema solucionado y cobrado; no me imagino otro escenario", ha concluido.