Piden explicaciones al Gobierno foral por el "escandaloso" aumento de las listas de espera en operaciones

UPN y PPN han mostrado su "preocupación" ante la cifra de pacientes que aguardan más de seis meses para ser intervenidos, que han aumentado de julio a diciembre de 2016 en un 60,97%, según ha publicado Diario de Navarra. Desde ambas formaciones, además, han reclamado explicaciones al consejero de Salud.

UN "ESCÁNDALO" PARA UPN

En concreto, el parlamentario regionalista Sergio Sayas ha registrado una pregunta oral al consejero de Salud sobre las causas por las que los pacientes que aguardan más de seis meses para ser intervenidos han aumentado de julio a diciembre de 2016 en un 60,97%.e los pacientes que esperan más de seis meses una operación han aumentado de julio a diciembre de 2016 en un 60,97%, según ha publicado Diario de Navarra.

Sayas ha calificado este dato de “escandaloso” y “una muestra evidente de que el Gobierno no tiene ninguna solución para reducir las listas de espera”.

Sayas ha denunciado que “a pesar de gastar más dinero en derivaciones a centros privados y en personal, el Gobierno de Navarra no sólo no está solucionando las listas de espera, sino que en algunos casos las está aumentando de manera escandalosa y preocupante, como ocurre con el número de pacientes que esperan más de seis meses”.

Según el parlamentario regionalista, “se está vulnerando claramente la ley de garantías, deteriorando constantemente la atención sanitaria”. “Además, se opta por medidas cosméticas que sólo tienen como resultado un aumento evidente del gasto en sanidad, pero sin ofrecer soluciones reales que mejoren la listas de espera”, ha agregado.

Sayas también ha recalcado que el aumento registrado es “especialmente preocupante en el caso de los niños, ya que la mitad que esperan una cirugía pediátrica lo hace por más de seis meses, vulnerando de forma evidente la ley de garantías”.

Por todo ello, UPN pedirá al consejero Domínguez que tome medidas de manera urgente y mejore la gestión, especialmente en el caso del Complejo Hospitalario.

Igualmente, recuerda a Domínguez que “no es un problema de gastar más, sino de mejorar la gestión y optimizar los recursos, algo que el Gobierno hace en sentido inverso”.

PPN: "EL GOBIERNO FALSEA DATOS"

Por su parte, el portavoz de Salud del PPN, Javier García, también ha registrado una pregunta Oral para ser respondida en el próximo Pleno por Domínguez para que dé explicaciones sobre las medidas adoptadas por el Departamento para reducir listas de espera en cirugía.

“En el último año se ha incrementado de manera notable el número de personas que están esperando más de seis meses para ser operadas, lo que resulta incluso ilegal al incumplirse la Ley de Garantías de Tiempos de Espera para una intervención”, explica el parlamentario popular. “Desde que el cuatripartito ha llegado al gobierno, no hacen más que falsear datos, decir cifras que no se ajustan a la realidad, y no pensar en las personas, porque detrás de esas cifras y esos datos lo que hay son personas que llevan más de medio año esperando por una operación, algo que, obviamente, perjudica notablemente su salud y sus condiciones de vida”, incide García.

“Este gobierno se está mostrando incapaz de gestionar un problema tan serio como el de las listas de espera. El 17% de las personas que están esperando a ser operadas llevan esperando más de seis meses, ya independientemente del cumplimiento de la ley, es hacer pasar a muchas personas por un sufrimiento innecesario y añadido sobre su salud”, advierte el parlamentario popular.

“El consejero de Salud ha dicho en muchas ocasiones que las listas de espera van mejorando, en una operación de maquillaje que siempre hemos denunciado. Los datos nos dan la razón, así que esperamos que el consejero nos responda qué está haciendo para paliar este grave problema”, concluye Javier García.