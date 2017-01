31/01/2017 a las 06:00

Por mi parte, no me importaría si cambian el horario porque yo no suelo ver mucho la televisión. Pero hay programas que a mí me gustan y no los puedo ver o acabar de ver porque empiezan tarde y tengo que madrugar; en ese caso sí me afecta. Itziar E.O. 1ºC

Por mi parte no me haría falta ya que no veo habitualmente esos programas de la televisión. No la veo porque no me interesan o porque es demasiado tarde para verlos, y me tengo que ir a la cama para ir al instituto al día siguiente descansado. Daniel V. 1ºC

Mi respuesta a esta pregunta es sí. Sí, porque a los estudiantes igual les apetece ver el programa que más les gusta como por ejemplo , MasterChef junior, que ha acabado hace poco y, como es por la noche, pues no pueden verlo porque se tienen que acostar pronto. Leyre U. 1ºC

Hay veces que los niños pequeños quieren ver sus dibujos animados o series favoritas, pero no pueden ya que o las dan muy tarde o, por diferentes motivos, no pueden ya que los niños tienen que dormir mucho para aguantar el día siguiente, descansados .En mi opinión, no estaría mal que se adelantara el horario de Prime Time para que los niños pequeños puedan ver sus series favoritas. Pablo A.J. 1ºC

En mi opinión, creo que sí, porque si no los niños se van muy tarde a la cama. Además hay programas de televisión que no son aptos para ellos, por ejemplo: CSI, Hawai 5.0, Pulsaciones...Y necesitan tener más energía al día siguiente. Y también aprenden palabrotas, no hablan bien, no vocalizan. Y en algunos programas de televisión, como El Hormiguero, hacen cosas divertidas, pero muy peligrosas. Ander V. 1ºC

Yo creo que no, porque esas series las ponen a esas horas aposta para que no las vean los niños, ya que deberían estar en la cama. Álvaro J. 1ºC

Yo creo que sí la deberían adelantar porque hay muchos niños que se quedan hasta muy tarde y, luego, se van a dormir también muy tarde; por eso, deberían ponerla una o dos horas antes. A mí, por ejemplo, no me afecta en nada, pero a los niños pequeños que suelen ver mucho la televisión sí que deberían adelantar unas horas el Prime Time. Rubén F.O. 1ºC

Sí, porque la mayoría de la gente quiere ver los programas ( La Voz Kids, MasterChef junior...) y si lo ponen el programa en prime time tan tarde, la gente pierde el tiempo de descanso o puede que no lo vea por la tardanza del programa, y así el programa podría perder televidentes; por eso, sería buena idea adelantar el programa de prime time. Julene P. 1ºC

Sí, porque mucha gente no puede ver sus programas favoritos o se pierden partes del programa esenciales, incluso algunas personas no pueden ver el programa en el que salen porque a esa hora no están despiertos. Ibai T. 1ºC

A mi sinceramente no me importa a qué hora echan los programas. Por una sencilla razón y es porque a mí no me da tiempo apenas a ver la tele, ya que tengo que hacer tareas, estudiar y, encima, hago deporte en un equipo de fútbol y para cuando acabo de entrenar ya es tarde y vengo a casa cansado. Así que a la noche ceno, estudio un poco y luego me voy a la cama. Adrián S. 1ºC