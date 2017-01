31/01/2017 a las 06:00

Ya que los españoles tenemos fama de comer tarde, salir tarde de trabajar, sólo hace falta que nos empiecen los programas a partir de las 10:30 pm siendo los anuncios interminables y acabando a unos horarios que se salen del umbral de la normalidad. Alejandro M.

La mayoría de la audiencia que ve la televisión está formada por niños y estos para ver sus programas favoritos se quieren quedar hasta muy tarde. Para que no ocurra eso, se debería adelantar. Nacho V.



Si queremos adaptarnos al horario europeo, todo tiene que ser antes. El horario de máxima audiencia empieza a las 22:30, es una hora muy tarde y más para los adolescentes y también las personas mayores. En mi casa a veces hemos querido ver algún reportaje que nos interesa y no lo hemos visto porque empezaba a las 11:30 y para cuando termina, ya es muy tarde. César G.

Yo sinceramente creo que sería mejor que lo cambiasen. Ecram S.

Los mayores adictos a la televisión son los niños y jóvenes. Este tipo de programas pierden mucha audiencia al emitir tan tarde. A esas horas, los niños deben estar durmiendo para que al día siguiente estén descansados y con fuerzas para ir a estudiar. En mi opinión, deben adelantarse las emisiones de todos esos programas; así también ganarían más audiencia. Laia A.

Muchos programas como “La Voz Kids” son de noche y los niños no lo pueden ver. Los niños no se quieren ir a la cama porque quieren verlo, además estos programas son muy tarde y los ven los niños. Yo creo que lo tendrían que adelantar para que lo pudiera ver más gente y la audiencia subiría. Lucía N.

Son programas para niños no lo pueden ver entero porque al día siguiente tienen cole y tienen que dormir lo suficiente para que puedan rendir. Debería acabar a una hora más o menos decente para que lo puedan ver los niños. Leyre M.

Todos los niños tenemos que madrugar para ir el día siguiente a la escuela. Por ejemplo la “Voz Kids” y “Masterchef” Junior” son programas con bastante audiencia, y eso hace que los niños se vayan muy tarde a la cama al gustarle tanto esos programas. A todos nos gusta quedarnos hasta el final de de una película, serie, etc. Por eso es mejor adelantar el horario, para que así los niños nos vayamos antes a la cama y atender más en el colegio, con fuerzas y energías… Paula M.

Sí, sobre todo los que son apropiados para los niños porque al acabar tan tarde, quitan muchas horas de sueño si al día siguiente hay que madrugar. Lo ideal sería que terminaran sobre las once, para poder ver esos programas y no irse tarde a la cama. Ángela M.



Sí, porque nosotros, entre semana, tenemos que madrugar. Actualmente la mayoría de los programas interesantes que retransmiten en la televisión tienen un horario prohibitivo para la gente que tenemos colegio al día siguiente. Sería buena idea adelantar su emisión para que todos pudiésemos disfrutar de ellos. Nora R.

Hay muchos programas que nos gustan y debido a los horarios, no podemos verlos porque al día siguiente tenemos que levantarnos pronto para ir a clase. Normalmente los horarios son de 22:30 a 00:30 y al acabar tan tarde nos limitamos a verlos hasta el final. Yo creo que los tienen que cambiar de hora, de esa manera los podíamos ver hasta el final y también sería beneficioso para ellos porque habría más visitas. Lorea R.



Un programa para los niños debería empezar a las 20:00 o así, ya que algunos niños se enganchan a verlo en directo y al día siguiente habría escuela. Tendrían que cambiar de horario o cambiarlo de día como a los viernes o sábados. Marina A.

El horario español es uno en los que menos se duerme, y si aumentamos las horas en las que nos quedamos solos o con alguien viendo los programas de la hora estelar hasta las doce, a la hora a la que nos levantamos poco a poco, vamos notando más cansancio y eso afecta en la forma de trabajar. Diego E.

Ya que no estamos en las edades de quedarnos hasta tarde viendo la tele; yo creo que se debería adelantar el horario de máxima audiencia en las cadenas como Antena 3 o La 1 ya que son las cadenas que guardan los mejores horarios estelares porque hay series como “Velvet” y “Mar de Plástico” (Antena 3) o “Cuéntame cómo pasó” (La 1) que empiezan a las 11:00 y acaban a las 00:15 - 00:30. Ismael Ay.

Las series y los programas que nos gustan siempre son en ese horario y los niños que a la mañana siguiente tenemos que madrugar, nuestros padres no nos permiten quedarnos hasta tarde viendo la televisión y nos lo perdemos. Daniela G.

Sí, porque los programa en los que salen niños, que nos suelen gustar, deberíamos poder verlos pero dadas a las horas en las que se emiten muchas veces no podemos, ya que al día siguiente tenemos que madrugar para ir al instituto. Nora S.

Programas como “Masterchef” o “Masterchef Junior”, “La que se avecina”, “La Voz Kids” y otros muchos los ponen a esa hora y empiezan a las 10:30 y terminan sobre las 1:30 o incluso más tarde y esas horas no son para niños de 7 a 14 años ya que al día siguiente tienen o tenemos colegio. Eneko A.

A la gente le gusta ver los programas como “Masterchef Junior”o “La Voz Kids”, pero empiezan muy tarde. La gente que tiene que madrugar para irse al colegio o a trabajar no se puede permitir irse tan tarde a la cama porque sino no tendremos energías para el día siguiente. Podrían ponerlos el sábado o el domingo ya que esos días podemos verlos. Maite S.

Estos programas que los protagonizan niños y adolescentes con algún talento, a nosotros que no tenemos la oportunidad de estar ahí en ese momento, nos gusta verlo y si dormimos pocas horas durante la noche, al día siguiente no rendimos en el colegio y puede que no hagamos bien las cosas planeadas para ese día. Laura L.

Hay mucha gente que tiene que ir al trabajo o al colegio y no puede verlo porque tiene que madrugar y si no, no va a tener energía para el día siguiente. Por ejemplo, a mí mis padres no me dejan ver programas hasta muy tarde porque si no, no descanso lo suficiente para ir el siguiente día a el instituto. Paula S.

Los programas interesantes los suelen poner en horarios no muy favorables para nosotros, porque tenemos que madrugar y estudiar. Desde mi punto de vista, quiero que pongan mejor los horarios, porque cuando era más pequeño, me iba muy pronto a la cama y no podía ver algunos programas como “Masterchef” y lo que no he podido ver yo, por lo menos que lo vean otros niños. Héctor I.

A mí me gustan estos programas y me fastidia mucho no poder verlos enteros porque al día siguiente me tengo que despertar temprano para ir al colegio, no solo me pasa a mí, a mucha más gente también. Eva T.

Hay gente que ve series como ““Masterchef” o “La voz” muy tarde y luego no le da tiempo a dormir bien, de esa manera no rinden bien en la escuela. Samuel T.

Sí, porque niños que tienen la edad suficiente para ver los programas, no pueden verlos ya que empiezan muy tarde. A mí me ha pasado que me gustaba tanto un programa que perdía muchas horas de sueño ya que empezaba a verlo y hasta que no terminaba a la una o así no me iba a dormir; entonces no prestaba atención en las clases porque tenía sueño. Lo ideal sería que el horario con más audiencia fuera de 21.30 a 23.00 horas, y los programas que fueran para más adultos fueran más tarde. Ainhoa S.

Sí, porque los programas más divertidos siempre empiezan por la noche y los niños de mi edad no pueden verlos porque al día siguiente hay que ir al colegio, pero los viernes a veces salen esos programas… Mohammed M.



Muchos de los programas que nos gustan ver se emiten en horarios inalcanzables para los niños. Porque al día siguiente hay que levantarse muy pronto para ir a la escuela. Aunque el horario estelar está pensado también para las personas que llegan de trabajar tarde. Yo opino que habría que establecer una hora alcanzable para todo el público. Delia Ch.



Mucha gente que va al colegio no puede verlo. Aarón A.

Hay muchísimos programas que te gustaría ver, pero no puedes porque tus padres no te dejan, o porque al día siguiente tienes que madrugar para lo que sea. Y entonces, te tienes que ir pronto a la cama y te quedas con ganas de verlo. Yo pienso que sería más recomendable, que los pusieran más temprano, ya que los podríamos ver muchísima más gente. Y por otro lado, si las personas que ven el programa, les gusta, el programa ganaría más fama, que es lo que quiere la mayoría de autores que lo protagonizan. Leticia G.

Hoy en día hay muchos programas como “Masterchef” y demás que su categoría indica que es para toda la familia. Pero no se transmite en un horario para todos ya que algunos niños deben ir a la cama. Lucía F.

Hay muchos programas que nos gustan y se dan por la noche y pues no se puede ver porque ya es tarde y al día siguiente hay cole aunque hay algunos que se ven los viernes. Pachi L.

Algunas personas más pequeñas quieren ver esos programas y no pueden porque ya es muy tarde. Israel G.

Muchas películas y programas empiezan y terminan tarde y si es entre semana hay que irse pronto a la cama porque al día siguiente hay colegio, entonces es mejor que adelanten los programas y las películas. Héctor T.

Cuando retransmiten un programa, como por ejemplo, “La Voz” u otros programas que son por la noche, mis padres nunca me dejan verlo, porque al día siguiente hay cole. Paz G.

Estos programas suelen durar bastante y son los programas que más enganchan a la gente porque son concursos. Hay muchos niños, incluso adultos, que no lo pueden ver porque madrugan y esto suele fastidiar bastante. Incluso es malo para los niños de ese concurso estar ahí tan tarde por ejemplo en los directos de “LA VOZ” los niños se quedan ahí hasta que acaba la emisión y los más pequeños supongo que pasarán sueño. David H.

Normalmente los niños, adolescentes, adultos al día siguiente tenemos que madrugar. Judith R.

Hay programas que son los que más les gustan a la gente, niños, abuelos… y no se pueden quedar a verlo porque tus padres no te dejan, y te dicen: “Venga a la cama que mañana hay que madrugar.” entonces no lo puedes ver y te quedas con las ganas. Irene D.

Hay muchos programas que se ponen en horario de máxima audiencia, que los ponen tarde y hay muchos jóvenes que desean ver esos programas, partidos, concursos pero no pueden por culpa de ese horario porque deben ir a la cama a dormir para madrugar. En mi opinión deberían cambiar ese horario para que la gente que estudie, trabaje pueda ver esos programas, partidos... que desean ver. Mbarka M.

Muchos de los programas que nos gustan ver se emiten cuando estamos en la cama y eso hace que nos lo perdamos. Si lo adelantan, podremos verlo antes y será mejor. Suliman S.

Cuando nosotros los jóvenes y abuelos queremos ver algún programa como La Voz, “Masterchef” pero solo los emiten después de las diez y media de la noche y nosotros no podemos verlo porque tenemos que levantarnos muy pronto para ir al colegio y no podemos verlo. Mohamed L.

Nosotros los jóvenes podríamos verlo pero es que es muy tarde y si lo queremos ver, vamos a ir a la cama muy tarde. Walid H.

Los jóvenes, al querer ver esos programas que empiezan tarde, van muy tarde a la cama y además al día siguiente tienen que ir al colegio y les cuesta levantarse y van con sueño a las clases. Sidy C.

Hay programas que nos gustan que empiezan a las diez de la noche y acaban a la una, cosa que nosotros ya estamos dormidos. Matías S.



A los que les gusta ver esos programas a esas horas se hace tarde para verlos, luego por la mañana tenemos que madrugar, nos cuesta mucho levantarnos porque nos hemos quedado en el sofá viendo esos programas que tanto nos gustan. Por eso sería mejor que los pusieran los sábados o a horas más tempranas. Yo, por ejemplo, los días que televisan “Masterchef Junior” lo veo porque me gusta, pero al comenzar a las 22:30 y finalizar a las 0:12 me quedo dormida y no me informo de lo que ocurre. Elsa A.

La mayoría de la gente tiene que madrugar a la mañana siguiente para ir a trabajar o para ir a estudiar. Entonces, si te quedas a ver estos programas, duermes poco y no rindes lo mismo que si descansas suficiente. En el horario de máxima audiencia hay programas para niños que no los pueden ver porque terminan muy tarde. Pero si lo adelantan, todos podremos verlos si nos apetece. Óscar A.

Hay programas que se pasan de tiempo y tus padres no te dejan verlo por lo tarde que es y te tienes que fastidiar si lo quieres ver. Pedro L.

Si son las horas adecuadas, hay que respetarlas porque si no se saltan trozos de otros programas de televisión y no podríamos terminar de ver los programas. Iker P.

Los programas de televisión están organizados de una manera que no se puede cambiar. Yago S.

Habría que cambiar varias series que son muy vistas por la audiencia, por eso es mejor dejar el horario estelar tal como está. Mateo N.

La gente mayor, cuando llega de trabajar, no tiene nada para ver y los programas suelen ser para mayores de edad. Jesús A.