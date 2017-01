31/01/2017 a las 06:00

Yo creo que sí que se debería adelantar. Hay programas que terminan muy tarde y al día siguiente los niños tienen que ir al colegio y los padres al trabajo, y al acostarse tarde al día siguiente no rinden bien. Además, los programas terminan muy tarde por la publicidad que hay de por medio, ya que, si no hubiese, acabarían bastante antes. Por otro lado, no descansar lo suficiente puede tener problemas de salud. Lo que no entiendo es que algunos padres les dejan a sus hijos quedarse hasta altas horas, sin saber las consecuencias que eso trae después. Naiara S. 1ºA

Yo creo que sí que hay que adelantar la hora, porque hay muchas personas se levantan temprano para trabajar y se duermen a la una de la mañana, y niños que se acuestan a las doce de la noche y que al día siguiente tienen cole. Según los médicos, los adultos tienen que dormir de ocho a diez horas y los niños de diez a doce horas. No es posible cumplir estas horas de sueño recomendado por los médicos, con los horarios televisivos que tenemos en nuestro país. Diana M. 1ºB

Yo creo que sí porque las horas diarias que se debe dormir son: adultos- 8-9h, niños y adolescentes-9-10h, ese horario en muchos casos no se respeta y es malo para la salud: se te cansan los ojos y además los tienes irritados, la cabeza también te puede llegar a doler, etc... Yo creo que se debería cambiar el horario porque hay muchos adolescentes y pre adolescentes que ven programas que suelen empezar muy tarde: sobre las 11-12 de la noche. Lo que me parece mal también es que los padres dejen quedarse tan tarde ya que es malo para los niños y más para los adolescentes que tienen que desarrollarse. Yo creo que sería muy buena idea que cambien los horarios. Esther V. 1ºB

En mi opinión, sí que se debería de poner algunos programas de televisión unas horas antes por lo menos, porque si no, por ejemplo, los niños al día siguiente si tienen colegio tienen que levantarse pronto y meterse temprano a la cama para dormir unas diez horas diarias y estar bien descansados. Sin embargo, para otras personas que no tengan que hacer eso también está bien que haya algunos programas más tarde. Así que deberían de poner los programas para los niños pronto, que acaben sobre las 22:30 o así, y los programas para mayores, que no hace falta que duerman tanto para rendir, que acaben sobre las 00:30. Izaskun B. 1ºB

En mi opinión se debería cambiar el prime time ya que hay muchas personas entre ellas niños, ancianos que no pueden ver esas series, programas, pelis... porque acaban muy tarde (sobre las 00:00 o incluso a la 1:00) y las horas recomendadas de sueño son unas 10, cosa imposible para aquellos niños que tienen colegio, o los adultos que madrugan. Yo creo que se debería poner antes, sobre las 20:30 más o menos, para que todos los públicos puedan disfrutar de estos espectáculos, también hay gente que empieza a ver algo a las 22:30 y se quedan hasta acabarla para no quedarse con la intriga de qué pasará… y descuidan sus horas de sueño haciendo que la mañana siguiente rindan menos, que tengan mareos o incluso cosas peores. Aunque pueden poner otra programación para la gente que no madruga. Leyre E. 1ºB

Yo creo que sí habría que adelantar las horas "prime time" porque por ejemplo los domingos y otros días las películas empiezan a las 22 o más, pero por otra parte no vas a poner el telediario después de la película aunque si quitarían la publicidad se recortaría mucho el tiempo y no te dejarían con la intriga en algunos intermedios. Unai R. 1ºB

Yo creo que sí que hay que adelantar los horarios, ya que hay mucha gente, que puede llegar a quedarse viendo estos programas, más allá de la medianoche y esto, a la larga puede llegar a provocar problemas de sueño a la gente que necesita madrugar para ir a trabajar o ir al colegio. Rubén C. 1ºB

Yo creo que deberían cambiar los horarios para que todos veamos las series y las películas. Álex L. 2ºA

La verdad es que hoy en día todas las series y programas de noche empiezan bastante tarde y la gente madruga, entonces tienen que ver que la gente no puede ver la serie o programa que quiera si empiezan a las 23:00h de la noche. Irantzu C. 2ºA

Hay algunas personas que no pueden ver su serie por que empieza muy tarde, tendrían que cambiar de hora a una más temprana, así estas personas podrían ver su serie, etc.... Jesús J. 2ºA

Si que deberían cambiar la programación de la tele, porque al empezar tan tarde los programas, la gente y los niños no pueden llegar a ver ni el principio de los programas o películas. Si es fin de semana no pasa nada aguantas y ya está, pero si es entre semana no puedes esperar hasta que empiece porque hay que dormir bien para tener un buen rendimiento escolar en clase o en el trabajo. Cristina J. 2ºA

Yo pienso que deberían de cambiarlos, ya que adolescentes y trabajadores no pueden permitirse el lujo de quedarse hasta las doce y media o una viendo la tele, y seguramente que haya gente que se quede viendo la televisión y al día siguiente este muy cansada, por lo que pienso que sería mejor adelantar la hora, para que toda la gente que quisiera lo pudiera ver sin estar pendiente de la hora. Ainara I. 2ºA

Sí que deberían poner las películas o las series antes porque la mayoría de los niños se van tarde a la cama por terminar de ver la película y al día siguiente no se pueden levantar porque tienen mucho sueño... Los adultos también porque al día siguiente tiene que ir a trabajar y tienen falta de descanso. Ana A. 2ºB

Yo creo que sí, ya que al empezar tan tarde la programación televisiva los niños y adultos no descansan las horas suficientes, consiguiendo así un bajo rendimiento escolar y laboral. Francisco J. 2ºB

Yo creo que sí se tendría que poner antes como alrededor de las 21 o así, de manera que dormiremos más y estaremos más centrados en los trabajos y en la escuela, ya que estaremos más activados en lo nuestro. Miguel R. 2ºB

Yo opino que sí que deberían ser los programas de televisión más pronto, porque hay que estar el siguiente día descansado para hacer una rutina diaria. Al no dormir bien, no dejas descansar bien el cerebro, ni el cuerpo y el rendimiento es menor, menos productivo. Yo creo que por eso hay tantos niños que al siguiente día no aguantan despiertos por los horarios que hay hoy en día... Esto provoca la falta de sueño tanto en los niños, como en los adultos. Marina C. 2ºB

Yo creo que no se debería adelantar la hora del “prime time” porque la gente que quiere ver una película que le gusta, se quedará a verla siendo la hora que sea, y la gente que no la quiera ver, pues se irá a la cama. Las películas que empiezan a las 22:30 suelen acabar a las 24:00 y según a qué hora te levantes, ya tienes suficientes horas para dormir. Samuel V. 2ºB

Yo pienso que sí deberían adelantarlos. Ya que por este horario te vas a la cama más tarde, lo que hace que duermas menos o no termines de ver algo interesante, como, por ejemplo: Master Chef o La Voz Kids... Si duermes poco podrías tener problemas de sueño y dar menos rendimiento en el colegio o en el trabajo. Ya que los médicos aconsejan que los adultos duerman unas 8 horas, los adolescentes unas 9. O también quitar intermedios ya que estos quitan mucho tiempo. Sara N. 2ºB

En mi opinión, sí que se deberían poner algunos programas de televisión unas horas antes por lo menos, porque si no, por ejemplo, los niños al día siguiente si tienen colegio tienen que levantarse pronto y meterse temprano a la cama y para ello es necesario que estén bien descansados. Pablo V. 2ºB

Yo creo que deberían adelantar la hora de la “prime time” debería adelantar las dos horas para que pudiéramos dormir más horas para que rendiríamos mejor porque dormiríamos más y los programas televisivos terminarían a las 10h o a las 10:30h, en vez de acabar a las 12h o a las 12:30h y nos podríamos ir a la cama antes y ver acabar el programa o la serie. Si nos acostamos tarde día siguiente nos levantamos con buen humor. Álex F. 2ºB

Yo creo que sí, porque hay gente a la que le mandan a la cama a las 22:30 y se pierden los buenos programas o películas y también hay algunos niños que se quedan entonces hasta las 00:00 o las 00:30 y no rinden tan bien al día siguiente en el instituto. Raúl L. 2ºB

Yo opino que sí, porque de este modo, podemos ver películas o series que nos gusten sin necesidad de preocuparse por la hora de irse a dormir. Por ejemplo, "Got Talent", estaría bien que lo adelantasen una hora, porque es un programa con muchos espectadores y la mayoría de las veces la gente no se queda a verlo terminar porque termina muy tarde y al día siguiente tienen que ir a trabajar o al colegio. Y lo mismo con otros programas o películas. Madhú M. 2ºB

Sí, porque si empiezas a ver una película y te gusta te vas a quedar a verla y por tanto vas a tener que meterte más tarde a dormir y al día siguiente no vas a estar descansado para hacer todo lo que quieras. David V. 2ºB

Yo, personalmente, casi nunca veo la tele pero sí pienso que deberían adelantar la hora del “prime time” para la gente que entra a trabajar pronto, porque ellos madrugan mucho y muchas veces se quedan sin ver un programa que les gusta ya que al día siguiente no rendirán en el trabajo, y me parece que los currantes también tienen derecho a ver el programa que les gusta a un horario razonable. Aritz E. 3º PMAR

Yo creo que sí deberían cambiar el horario de la televisión porque muchas películas buenas empiezan muy tarde y para cuando acaban ya son la 1:00 o 2:00 de la noche, y, como consecuencia, en España no se duerme lo suficiente, ya que, al día siguiente hay que madrugar para ir a trabajar o estudiar, sin haber dormido las horas aconsejadas por los médicos, entre 8 y 9 horas para un adulto. Si muchas series y películas las pusieran un poco antes y sin tanta publicidad, yo creo que nos iríamos antes a la cama, de manera que, no estaríamos cansados al día siguiente y rendiríamos más, además de estar de mejor humor. Jon M. 3º PMAR

Yo creo que sí, ya que si tienes que madrugar al día siguiente no puedes ver tus series favoritas porque normalmente las ponen a las 22:30 y para cuando acaba ya es la 1:00 de la madrugada cuando podrían ponerla a las 21:00 y que acabara como tarde a las 23:00 y así mucha gente podría ver sus series y películas que les gustaran, dentro de un horario más normal y a la mañana siguiente no estarías dormido. David T. 3º PMAR

Yo creo que sí deberían de cambiar el horario de todos los canales de televisión porque, la mayor parte de los días nos metemos tarde a la cama por culpa de los programas televisivos, por lo que los españoles nos metemos tarde a la cama cuando al día siguiente tenemos que madrugar. Sí las series de televisión serían más temprano nos meteríamos más pronto y descansaríamos más para estar al día siguiente al 100%. Eloy R. 3º PMAR

Yo creo que deberían cambiarlo porque la gente que se queda hasta tan tarde, no puede ver su programa ya que ellos madrugan para poder traer dinero a casa y nadie hace su trabajo. Andrés R. 3º PMAR

Sí, porque si empiezas a ver una película, luego no la vas a dejar a medias y empiezan bastante tarde la verdad, porque a nada que empiecen las 22:30 para las 24:00-24:30 o más no han acabado entre anuncios y tal… y mientras te lavas los dientes, tal y cual la una, una y media y al día siguiente a las 8-8:30 arriba, de manera que pues no duermes casi nada, llegas tarde a clase, no estás en clase al 100% y tu rendimiento es menor. Entonces estaría genial que los programas y películas empezaran un poco antes. Lores G. 3º PMAR

Yo pienso que sí deberían de cambiar estos horarios, debido a que a la gente nos gustan mucho y no podemos verlos, me refiero a que los adolescentes, por ejemplo, o los que trabajan y tienen que madrugar, no nos podemos permitir el quedarnos hasta las doce y media de la noche porque esta nuestro programa favorito, claro que más de uno lo haríamos, pero... Al día siguiente a ver quién nos iba a levantar. Por eso creo que si tendrían que adelantar esos horarios para que la gente madrugadora podamos disfrutar de ellos. Irene I. 4ºB