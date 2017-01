Actualizada 31/01/2017 a las 15:55

Podemos ha solicitado este martes al Gobierno Foral que suspenda la convocatoria del Consejo de Diálogo Social (CDS) para debatir el Plan de Empleo y ha instado a que se depuren las responsabilidades sobre la gestión de subvenciones en el Servicio Navarro de Empleo (SNE).



La secretaria general de Podemos Navarra, Laura Pérez, ha destacado en conferencia de prensa la "gravedad" de las informaciones publicadas en los últimos días sobre las subvenciones del SNE a la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO.



El acuerdo programático, ha recordado, ya apostaba por un SNE "público al cien por cien", que refuerce su papel "clave" de intermediación en la búsqueda de empleo.

Pérez ha subrayado que, en países como Francia, los servicios públicos intervienen en un 25% de las contrataciones, pero en Navarra en los últimos veinte años ese porcentaje es solo del 2%.



En ese sentido, el parlamentario de Podemos Carlos Couso ha afirmado que el funcionamiento y resultados del SNE no tienen "ningún sentido" y ha abogado por una reforma en profundidad de este organismo para fomentar el papel de los orientadores y alcanzar una tasa de intermediación del 9 a 10% en un año o año y medio.



Couso ha instado al Gobierno de Navarra a que, en lugar de convocar el CDS, investigue el SNE y estudie si existen responsabilidades legales en la gestión de las políticas activas de empleo.



Las noticias que se están publicando ahora, en ámbitos políticos y sindicales eran "un secreto a voces", ha resaltado Couso, que ha comentado no obstante que no desean "prejuzgar" lo sucedido y prefieren esperar al informe "técnico" y no solo contable que han pedido a la Cámara de Comptos sobre el SNE.

La Cámara de Comptos, ha aseverado, estaría capacitada para investigar "si es cierto que en la realización de los cursillos y los talleres que se han hecho en el SNE se han gastado los materiales que constan en las facturas, si la gente que ha cursado es cierto que los cursó, si los procesos de selección de personal son los que dicen".



Podemos, según Couso, tiene dudas al respecto, porque "este proceso se ha repetido en otros territorios del Estado y hemos visto que han pasado cosas muy raras".



Couso ha lamentado que, en el Parlamento de Navarra, al ser preguntados sobre este asunto, los portavoces "se pusieran de perfil la mayoría de ellos para decir que el asunto era legal".



"Puede resultar que sea legal, pero en este momento la legalidad permite en este país que una empresa con beneficios deslocalice sus producciones y a una plantilla que ha trabajado con profesionalidad se le deje sin trabajo", ha agregado.



La legalidad "permite en este país que la banca privada que ha sido rescatada con dinero público desahucie a una familia que no tiene ingresos y no puede pagar su hipoteca", ha señalado el parlamentario, que ha declarado que la legalidad "muchas veces no casa ni con la lógica, ni con la razón, ni con la ética, ni con la justicia social".



Couso ha manifestado que Podemos "ha venido aquí a intentar que la legalidad de este país case con la justicia, con la lógica, con la razón, con la ética" y por tanto "en este caso la legalidad no será nuestro único referente y buscaremos otros para intentar hacer las cosas de la forma más correcta".