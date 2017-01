Organizan una fiesta solidaria en Pamplona para ayudar al niño 'Aitor el Luchador'

30/01/2017 a las 10:20

Familiares y amigos de Aitor Aranguren Ruiz, más conocido como 'Aitor el luchador' han organizado un festival de música electrónica, con el fin de recaudar fondos para el tratamiento rehabilitador de este niño que tiene graves daños cerebrales por un atragantamiento.

El evento será el próximo 11 de febrero en el club Sombrero de Copa, situado en la calle Recoletas de Pamplona.

Aitor es un niño de Sarriguren, que hace dos años, sufrió un atragantamiento con una salchicha mientras estaba cenando. El trozo de salchicha se le alojó en el pulmón y el niño fue incapaz de expulsarlo y de poder respirar, tras lo cual entró en parada cardio-respiratoria durante casi 15 minutos y sufrió graves daños cerebrales por falta de oxígeno. El niño no puede andar, no puede hablar, no puede masticar ni comer sólido y ha perdido la visión.

Para seguir adelante en su dia a dia, Aitor necesita un caro tratamiento neuro rehabilitador que para su madre, soltera y con otros dos hijos más a su cargo, le es imposible costear.

La fiesta tendrá lugar desde las 17.00 hasta las 04.00 horas.