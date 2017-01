29/01/2017 a las 06:00

Otras dos mujeres, de Burlada, coincide que amigas de Ana María, han sufrido esta semana el mismo engaño. Ellas, según cuentan, no accedieron a la compra. “Me llamaron por teléfono en nombre del mismo programa de televenta, pero yo no caí. ¡No les hice ni caso!”, recordaba ayer Pepi, de 70 años. (Prefiere no identificarse